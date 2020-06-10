北市府衛生局疾病管制科口罩失竊 約聘員憂疫情偷9百片

台北市政府衛生局疾病管制科林姓結核病都治關懷員，被控從庫房偷走900片醫療用口罩。她到案後供稱擔心疫情延燒配發數量縮減，會讓自己與同事陷於危險，台北地檢署認定觸犯竊盜罪，考量她非意圖販售牟利，今給予緩起訴處分，期限1年，須寫悔過書並接受法治教育6小時。

今年4月間，疾病管制科發現庫房內有900個口罩不翼而飛，經調閱監視器，鎖定林姓約聘人員涉案。林女向市政府坦承犯案，並到北檢主動自首。

據了解，林女現已離職，當時主要工作是訪視、關懷市內肺結核、漢生病與慢性傳染病等業務，由於工作內容有感染風險，疾管局有固定配發口罩，而林女也協助主管分配口罩給同仁。

檢方調查，今年2月間，政府因應新冠肺炎疫情開始統一徵用醫療用口罩，疾病管制科配發給關懷員的口罩額度減少，林女於3、4月間，分9次進入萬華區昆明街庫房，每次拿走2盒(一盒50片)，共拿了900片醫療用口罩儲備。

據了解，林女自首並在庭訊時狂哭坦承偷竊，但供稱沒有轉賣牟利，是因為擔心新冠肺炎疫情嚴重，可能會壓縮原本每周固定配發5片口罩數量，所以才會偷拿囤放，以備不時之需。