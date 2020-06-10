提高意外險當警察節賀禮 台南南區警友會誓做警察後盾

台南市警六分局今舉辦警察節慶祝大會，台南市警友會南區辦事處新任主任楊福明率40多位委員到場祝賀，當場宣布好消息，耗資9萬6146元為六分局186輛警用機車加保第三人責任險，作為警察節大禮，讓員警無後顧之憂。

市警局為保障員警執勤安全，109年警用汽車保險除強制險外，另加保第三人責任險，每一事故每人傷亡250萬元、每一事故傷亡總額500萬元、財物損失40萬元、超額責任險500萬元、乘客險每人50萬元，機車也保第三人責任險。

而南區警友會為讓員警安心值勤，針對第六分局186輛警用機車強化第三人責任險，將原本機車每一事故每人傷亡100萬元提升至150萬元、每一事故傷亡總額200萬元提升到500萬元、財物損失20萬元提升至30萬元，作為警察節大禮。

「取之社會、用之社會」楊福明誓做警察最堅強的後盾，他說，警察是社會的中堅，全力維持社會治安及交通，希望為六分局186輛警用機車加保第三人責任險，讓員警執勤無後顧之憂。