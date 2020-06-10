提高意外險當警察節賀禮 台南南區警友會誓做警察後盾

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警六分局今舉辦警察節慶祝大會，台南市警友會南區辦事處新任主任楊福明率40多位委員到場祝賀，當場宣布好消息，耗資9萬6146元為六分局186輛警用機車加保第三人責任險，作為警察節大禮，讓員警無後顧之憂。

市警局為保障員警執勤安全，109年警用汽車保險除強制險外，另加保第三人責任險，每一事故每人傷亡250萬元、每一事故傷亡總額500萬元、財物損失40萬元、超額責任險500萬元、乘客險每人50萬元，機車也保第三人責任險。

而南區警友會為讓員警安心值勤，針對第六分局186輛警用機車強化第三人責任險，將原本機車每一事故每人傷亡100萬元提升至150萬元、每一事故傷亡總額200萬元提升到500萬元、財物損失20萬元提升至30萬元，作為警察節大禮。

「取之社會、用之社會」楊福明誓做警察最堅強的後盾，他說，警察是社會的中堅，全力維持社會治安及交通，希望為六分局186輛警用機車加保第三人責任險，讓員警執勤無後顧之憂。

分局長陳建民說，警察勤務日夜顛倒，24小時不眠不休，長期處在精神緊繃狀態，這次結合警友會資源，傾全力努力照護每位員警的安全與健康，盼同仁能持續保持高度的工作熱情，讓市民安居樂業，「做的更好，讓人民過得更好」。

台南市南區警友會耗資9萬6146元為市警六分局186輛警用機車加保第三人責任險，作為警察節大禮，讓員警無後顧之憂。記者邵心杰／翻攝
台南市南區警友會耗資9萬6146元為市警六分局186輛警用機車加保第三人責任險，作為警察節大禮，讓員警無後顧之憂。記者邵心杰／翻攝
「取之社會、用之社會」台南市警友會南區辦事處新任主任楊福明誓做警察最堅強的後盾。記者邵心杰／翻攝
「取之社會、用之社會」台南市警友會南區辦事處新任主任楊福明誓做警察最堅強的後盾。記者邵心杰／翻攝

延伸閱讀

慶祝警察節 航警局挽袖捐熱血

捐血救人 台南市警五分局辦警察節捐血活動

別讓愛車成了死神的側翼 南警加強勸導取締併排違停

20年捐血146袋 陳建民外勤分局長最後一袋熱血留台南

相關新聞

3外籍男來台偷營造商632萬現金及黃金 遭羈押禁見

三名哥倫比亞籍男子，涉嫌闖入彭姓營造商民宅，偷走632萬現金和黃金，落網後供稱是隨機犯案，檢警存疑，士林地檢署認為其有滅...

北市府衛生局疾病管制科口罩失竊 約聘員憂疫情偷9百片

台北市政府衛生局疾病管制科林姓結核病都治關懷員，被控從庫房偷走900片醫療用口罩。她到案後供稱擔心疫情延燒配發數量縮減，...

公園韻律操噪音吵到崩潰 他打電話到市長室恐嚇要殺人

李姓男子情緒不穩，因住處附近公園常有人跳韻律操，並伴隨的音樂持續不斷，他認為噪音過大非常不滿，竟打電話到桃園市府市長室，...

國民黨桃市議員用738元蘋果賄選 當選無效確定

國民黨桃園市議員劉茂羣藉祝賀八德區陸光四村社區管理委員會各棟管委當選名目，指示助理呂英蘭發送各「棟委」市價738元的蘋果...

富商慘遭詐7500萬 男嫌爽買2賓士S63、豪宅登記女友

北部60多歲的男性富商報案指控，開出3781萬元支票交給友人林姓男子，以為就能收購4戶透天厝，將4屋及一旁相連的300多...

年薪330萬的她搭電梯遭猥褻 求償80萬僅判賠10萬

年薪330萬元的婦人小鳳（化名），去年初遭罹思覺失調症的張男尾隨上社區大樓電梯，小鳳步出32樓，張以雙手環抱小鳳，撫摸她...

喝酒抽煙變性侵 印度男辯稱女生「Exciting」遭起訴

一名20多歲印度籍男子，被控去年夏天與30多歲女網友相約住處飲酒抽煙，卻趁睡著時摸胸、指侵。印度男辯稱女方先觸碰下體「暗...

7連霸桃市議員劉茂群被判當選無效定讞 向選民致歉

桃園市7連霸資深議員劉茂群因涉送蘋果禮盒給陸光四村棟委被指行賄，刑事一審雖被判無罪，但台灣高等法院民事二審判決今天出爐，...

罷韓投票稱「私下拿了一疊蓋同意」 高雄男遭送辦

一名在通訊軟體Line上暱稱「豐安」的民眾，因張貼稱「我已經私下拿了一疊蓋同意票了」，還發布「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免...

矯正學校隔離暴動學生遭糾正 監院：不符國際人權公約

法務部所屬的矯正機關新竹誠正中學桃園分校，1月為平息暴動事件，將一名楊姓學生隔離近3個月，隔離期間三度被處罰「獨居」共計...

花蓮教育處今傳檢調搜索 檢方證實接獲檢舉調查

花蓮縣政府教育處今天傳出被檢調約談，花蓮地檢署證實，日前接獲檢舉，已蒐證一段時間，今天上午7時許到教育處長李裕仁住處跟辦...

誘兒子女友搞仙人跳 帶去摩鐵竟是「自己來」

洪姓男子明知兒子的女友才14歲，竟然向對方提議仙人跳，要她和另名成年男子發生性行為，事後替她索討3萬元遮羞費，若不從就要...

熱門新聞

就要國營飯碗！他35歲背債100萬找代考 只為了娶女友

7連霸桃市議員劉茂群被判當選無效定讞 向選民致歉

屏安醫院行政副院長登山失聯5天 議員祭出2百萬懸賞

追諡許崑源為榮譽議長 高市議會創全國先例

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

花蓮教育處今傳檢調搜索 檢方證實接獲檢舉調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。