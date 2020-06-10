年薪330萬的她搭電梯遭猥褻 求償80萬僅判賠10萬

年薪330萬元的婦人小鳳（化名），去年初遭罹思覺失調症的張男尾隨上社區大樓電梯，小鳳步出32樓，張以雙手環抱小鳳，撫摸她胸部及臀部，被害人大力反抗，遭張強拉頭髮，還以腳踢小鳳，被害人請求賠償80萬元精神慰撫金，法官判張男賠償被害人10萬元。可上訴二審。

法官審酌，被害女子小鳳，2018年度所得約330萬元；而張男學歷為國中畢業，領有中華民國身心障礙手冊，名下財產總額為0元，法官審酌雙方身分地位、財產等，認小鳳請求賠償80萬元過高，認請求以新台幣10 萬元為適當。

判決書指出，張男為妄想型思覺失調症患者，於2019年2月18日凌晨，在中市某社區大樓，見小鳳飲酒後有機可趁，竟基於加重強制猥褻之犯意，尾隨她進入社區大樓，並與她共同搭乘電梯。

到達32樓時電梯門開啟，小鳳先行步出電梯後，張亦隨後步出電梯且尾隨於她後方。經小鳳告知張男不要繼續靠近等語後，2人發生爭執而互相拉扯，他竟以雙手強力環抱她，致使2人均跌至地面，他以身體壓在她身上，並以手強摸她胸部、臀部。

因小鳳強力抵抗而與張男發生拉扯，張並以手拉她的頭髮、以腳踢小鳳，因雙方均放手後，小鳳坐於地上撥打電話報警，被告始離開現場。張男侵入住宅強制猥褻犯行，被判刑1年6月，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護3年。