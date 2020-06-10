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公園韻律操噪音吵到崩潰 他打電話到市長室恐嚇要殺人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

李姓男子情緒不穩，因住處附近公園常有人跳韻律操，並伴隨的音樂持續不斷，他認為噪音過大非常不滿，竟打電話到桃園市府市長室，對接電話的公務員恫嚇「政府不幫我處理噪音，就要殺光公園的人！」法院依恐嚇公眾罪判他2月，緩刑2年，並命接受精神科醫師治療，可上訴。

檢警調查，李男去年7月5日早上9點多，在住家打電話到桃園市府便民服務處並經層轉到市長室，受理電話的李姓員工告知李應撥打1999，但李卻情緒失控，直接對李恫嚇說「我要殺人」、「如果政府不幫我處理公園噪音問題，我要殺光公園運動的人」等激烈用語。

法院審酌，李男雖然因精神不穩，未能適當處理情緒，但出言恐嚇時知道電話有錄音，在警方詢問時也能清楚交代動機、情節，並說出電話中完整內容，可見並未因疾病導致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力欠缺或顯著降低，不適用刑法19條減刑。

法院考量，李僅因公園噪音就出言恫嚇，但犯後坦承、無前科，加上有相關情緒障礙，依恐嚇公眾罪判他2月，得易科罰金，緩刑2年。

法院也認為，李男因情緒疾病，有必要在緩刑期間內接受專科醫師精神治療，諭知李交付保護管束，並依檢察官指示前往醫療機構完成療程，若未遵循檢方得聲請撤銷緩刑。

李男不滿公園韻律操噪音，打電話到市長室恐嚇要殺人，法院依恐嚇公眾罪判他2月，命接受精神科治療。記者曾健祐／攝影
李男不滿公園韻律操噪音，打電話到市長室恐嚇要殺人，法院依恐嚇公眾罪判他2月，命接受精神科治療。記者曾健祐／攝影

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