喝酒抽煙變性侵 印度男辯稱女生「Exciting」遭起訴

一名20多歲印度籍男子，被控去年夏天與30多歲女網友相約住處飲酒抽煙，卻趁睡著時摸胸、指侵。印度男辯稱女方先觸碰下體「暗示」且過程中身體反應感覺很「Exciting」。台北地檢署查出男子未察女方臉色也不理會說「Stop！」，今依強制性交罪起訴。

檢方調查，印度籍男子來台工作居留，兩人透過交友軟體認識。女子指控，因獨居某日晚間想找人出門喝酒、抽菸，於是傳訊息給男子邀約，起先要約男方租屋處，男方推說有室友怕吵到人家，女子改稱要去旅館，男子卻嫌房錢太貴。

女方只好說去她自己去GayBar，兩人喬不定地點。最後，印度籍男子同意讓女子去他租屋處。女方當天先去台大醫院就診拿藥，兩人在住處聊天玩樂後，女方吃下隨身攜帶的抗睡眠障礙藥物後便躺在床上睡覺，男方同時躺在床在另一邊。

女方指控，她睡到一半突然感覺對方不安分，手先伸進她上衣內觸摸胸部，接著把手指插入下體，她因藥物作用身體沒力氣，只能小聲說：「Stop！」男生卻持續不停，還親吻她，過了一陣子才停手跑去廁所。

她遭逢此事臉色很難看，趁他去廁所時把衣物穿好，氣得拿起包包直接去附近派出所報案、驗傷；男方隨即跟上，並在派出所做筆錄。印度男供稱，自己確實有摸胸、指交，但是基於女方同意的狀況下做的。檢方複訊後將他限制住居、限制出境。

示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

印度男辯稱，女子留下來過夜，躺在床上還動來動去，他認為是在「暗示」。女方身體僵硬、把頭靠在他的肩膀上，且是女方先用手碰觸他下體，他指交時雖沒看見女子臉孔，無法以表情判斷，但感覺身體反應很「Exciting」才會進一步，也沒大叫拒絕。

檢方認為，依據兩人佔據床位姿態及雙方事前邀約的對話紀錄，不像是在「搞曖昧」，女方說要去旅館的口氣僅是要喝酒、抽菸，言詞間並無暗示願意發生性關係，不至於引起男方誤解。

檢方認為，印度男從頭到尾都沒看到女生的臉孔表情，以「身體反應」判斷性交意願過於牽強，且即便有碰觸到他下體，也可能僅是床太擠、翻身時不小心碰到；男方明知女子睡前服用藥物，若對方有意發生性行為，何必服下肌肉鬆弛、安眠藥物。

此外，女方驗傷單顯示下體有撕裂傷。檢方調查後，不採信男方辯詞，認定雙方並非合意發生性行為，今依強制性交罪起訴印度男。