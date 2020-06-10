7連霸桃市議員劉茂群被判當選無效定讞 向選民致歉

桃園市7連霸資深議員劉茂群因涉送蘋果禮盒給陸光四村棟委被指行賄，刑事一審雖被判無罪，但台灣高等法院民事二審判決今天出爐，被判當選無效定讞。劉茂群在臉書發文向選民致歉「對不起」，感嘆無法持續服務親愛的八德市民，也無法兌現競選政見，並重申自己絕無賄選意圖，未來將以繼續為地方弱勢、榮民服務，後會有期。

由於劉茂群二審被判當選無效解職，不得再上訴，依照選罷法相關規定，將由該區拿下1萬654票的「落選頭」無黨籍議員段樹文遞補，至於劉茂群為國民黨籍，本屆議會國民黨席次也從30席減至29席。

劉茂群得知民事二審宣判當選無效，在個人臉書以「得之我幸 不得我命 面對橫逆 平靜以待」為題發文，一開頭就強調「政治這條路，必須出淤泥而不染，我們的心真正是給出別人需要的，德能配位，就不用怕任何結果！」

劉說，自己早就做好「最好的準備、最壞的打算」，在接獲當選無效訊息的瞬間，其實心情反而相當冷靜，兩年多的紛紛擾擾就讓它過去吧，感謝這段時間支持且鼓勵他的好友，也不捨服務團隊認真服務選民，彼此也有絕佳默契，無奈無法再共同打拚，只能說「我們都努力過了」！

不過，劉茂群也想起6屆議員資歷就此灰飛煙滅，想到心裡就很痛，20多年的民代生涯還歷歷在目，沒想到竟然是以這種方式結束，雖然心有未甘，但還是尊重司法，不過也很高興卸下重擔，未來茂群不再從政，可是會以各種方式一本初衷為八德地方服務，只要八德需要她，就會以志工心態繼續為地方服務。