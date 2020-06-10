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罷韓投票稱「私下拿了一疊蓋同意」 高雄男遭送辦

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

一名在通訊軟體Line上暱稱「豐安」的民眾，因張貼稱「我已經私下拿了一疊蓋同意票了」，還發布「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投開票所工作證」照片，被截圖舉報。高雄檢警昨通知涉案的「豐安」到案說明，詢後依選罷法等罪嫌送辦。

在高雄市長韓國瑜罷免案投票當天，「豐安」（33歲）在私人Line群組「happy」上，張貼「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投開票所工作證」照片，還在群組內發言說「我已經私下拿了一疊蓋同意票了」。

由於內容敏感，被民眾截圖舉報。由於網友爭相討論，延伸選舉操弄等相關議題，引起矚目，高雄市警察局刑警大隊科偵隊與刑事局南部打擊犯罪中心合組專案小組，昨天下午5點循線通知豐安到案詢問釐清案情。

豐安辯稱，張貼照片是因為一時覺得好玩、惡作劇心態，行為只是為了開玩笑而「隨口杜撰」，並沒有著手實行，對於玩笑造成偌大風波，深感驚訝及愧疚。警詢後依違反刑法妨害投票正確罪、公職人員選舉罷免法、社會秩序維護法散布謠言等罪嫌送辦。

一名在通訊軟體Line上暱稱「豐安」的民眾，因張貼稱「我已經私下拿了一疊蓋同意票了」，還發布「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投開票所工作證」照片，被截圖舉報。記者邱奕能／翻攝
一名在通訊軟體Line上暱稱「豐安」的民眾，因張貼稱「我已經私下拿了一疊蓋同意票了」，還發布「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投開票所工作證」照片，被截圖舉報。記者邱奕能／翻攝

韓國瑜 罷免

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