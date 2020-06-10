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矯正學校隔離暴動學生遭糾正 監院：不符國際人權公約

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導

法務部所屬的矯正機關新竹誠正中學桃園分校，1月為平息暴動事件，將一名楊姓學生隔離近3個月，隔離期間三度被處罰「獨居」共計22日，其中一次獨居甚至連續長達15日。經監委王美玉、林雅鋒調查，認為該處分不符合國際人權公約規範，又漠視楊生「不要獨居」的訴求及激烈自殘行為，未依法提供特殊教育及適當專業資源協助，因此提案糾正法務部。

王美玉、林雅鋒表示，誠正中學彰化分校1月7日起發生連續3天搖房暴動事件，學生以叫囂、擊破房門瞻視孔壓克力板、砸毀電視機、並使用電池及桌燈電源點燃紙張將火苗丟出舍房、擊毀監視器等方式搖房、鬥毆，形同暴動，校方立即於1月9日以「轉換學習環境俾利感化教育實施」為由，將參與事件之曾生與楊生，分別轉學至誠正中學及桃園分校。

糾正案文指出，轉入桃園分校的楊生為中度智能障礙且經精神科醫師診斷為行為規範障礙，身心狀況特殊，將其隔離將近3個月，明顯不符合國際公約之規範內容；而桃園分校用以隔離生病或違規學生的「靜心園」，長期以來竟未訂有管理規範，法務部顯有怠失，應負監督不周之責。

查案監委表示，楊生曾透露自身的憂鬱情況，但桃園分校不僅未積極轉介專業資源處理，反而由訓導員對楊生實施「輔導」，向楊生表示「若再一味擾序、不遵規定，除辦理違規外，不排除觸法部分予以函送」等，桃園分校認為已盡個別輔導之責，實際上僅是在「訓誡」楊生。

查案監委說明，矯正學校中的特教學生有特殊教育法的適用，因此轉學時，對於學生應提供的特殊教育服務不應中斷，並應該依法於1個月內完成轉銜會議與個別化教育計畫，但桃園分校以楊生違規不斷為由，遲至入校1個月後才啟動特教及輔導介入服務、3月12日召開楊生個案轉銜會議，已屬違法。

監察院呼籲，矯正學校並非一般矯正機關亦非一般學校，其執行之感化教育，自有其主體性及特殊性，應由法務部與教育部充分合作創設；為回應各界對於矯正學校之期待，應由行政院會同司法院督促法務部、教育部與有關部會切實研議精進。

矯正學校隔離暴動學生，監院以不符國際人權公約為由糾正法務部。圖／本報系資料照
矯正學校隔離暴動學生，監院以不符國際人權公約為由糾正法務部。圖／本報系資料照

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