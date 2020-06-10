花蓮教育處今傳檢調搜查 縣府猜測全運會被調查

花蓮縣政府教育處今天傳出被檢調約談，花蓮地檢署證實，日前接獲檢舉，已蒐證一段時間，今天上午7時許到教育處長李裕仁住處跟辦公室搜查，地檢指揮調查局東部機動工作站、花蓮縣調查站、高雄市調查處等，不方便透露是什麼案件。花蓮縣政府表示，可能是全運會被詢問，應只是單純調查。

花蓮地檢主檢陳旭華表示，只要有搜索結果，第一線的檢察官就會約談，是什麼案子不方便透露，至於涉案規模及涉案多少人，將視案情調查結果再增加。

花蓮縣政府副秘書長張逸華也證實，猜測是全民運動會被調查，但認為處長人很好，應該只是單純調查。今天縣政總質詢李裕仁未備詢，改由教育設施科長盧谷砳樂代打。