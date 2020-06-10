誘兒子女友搞仙人跳 帶去摩鐵竟是「自己來」

洪姓男子明知兒子的女友才14歲，竟然向對方提議仙人跳，要她和另名成年男子發生性行為，事後替她索討3萬元遮羞費，若不從就要提告，少女不疑有他同意配合，未料卻被洪載去汽車旅館性侵。桃園地院痛批洪不尊重少女性自主，傷害她身心發展，依強制性交罪判他3年8月徒刑。高等法院今駁回上訴，本案仍可上訴。

洪國小肄業，有毒品前科也無業。檢警調查，洪因兒子有時會帶女友回家，清楚知道她仍在念國中，2015年11月20日竟然向少女提議，要她和另名男子阿泉「嘿咻」，再以對方性侵她為由，藉仙人跳替她索討3萬元的遮羞費。少女信以為真，一口答應，當晚洪就騎著機車載她到大溪的汽車旅館。

但兩人一進房間，洪就把少女推到床上、伸祿山之爪，對方立刻起身想逃跑，但仍被洪強行抱著，不顧她激烈反抗、拒絕，仍強行脫褲硬上得逞。

少女不甘受辱，被害後隨即向大溪警方報案，並在家屬陪同到醫院驗傷、採證，同時對洪提控性侵。審理時，洪坦承不諱。

因有摩鐵入住紀錄、相關監視器畫面，桃院認定洪犯明確，審酌他為逞一時性慾，造成少女身心難以抹滅傷害，考量他犯後均坦承，目前無業、經濟貧寒，依成年人故意對少年犯強制性交罪判3年8月徒刑。