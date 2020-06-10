涉網傳罷韓假訊息 男辯稱隨口杜撰開玩笑

高雄檢警偵辦「網傳罷韓投票所假訊息」案，掌握犯嫌身分為Line使用者男子「豐安」，傳喚到案時他辯稱是一時情緒激動，隨口杜撰，只是開個玩笑。全案今天依涉選罷法等送辦。

罷免高雄市長韓國瑜案投票於6日舉行。警方獲報通訊軟體Line名稱「豐安」的使用者，於Line群組「Happy隊（32）」發布「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投開票所工作證」照片，並稱「我已經私下拿了一疊蓋同意票了」等語，捏造不實訊息並散布於眾，群組成員驚覺異狀，截圖蒐證後檢舉。

由於投票前這則貼文經媒體報導及網友爭相討論後，延伸選舉操弄等相關議題，高雄市政府警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊、刑事警察局偵查第八大隊組專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組比對相關資料，掌握「豐安」真實身分後，昨天通知「豐安」到案說明。偵訊過程中，「豐安」坦承於Line群組張貼不實訊息，但表示是一時情緒激動，隨口杜撰，只是開個玩笑，並沒有著手實行，對於玩笑造成風波，深感驚訝及愧疚。

警方於訊後，將全案依涉妨害投票、公職人員選舉罷免法、社會秩序維護法等罪嫌送辦。