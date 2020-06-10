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台電課長A公款3千多萬 法官判「得易科罰金」刑
台電公司姜姓前課長利用經辦業務機會，11年挪用公款三千多萬元，因屆齡退休被查帳，向警方自首犯案，還款9百多萬元。台北地院審理，依44個業務侵占罪判姜有期徒刑3年4月，得易科罰金120萬元，追徵犯罪所得2027萬元。可上訴。
姜自2005年7月1日起擔任台電綜合研究所供應組財務課長，自2011年7月1日起至2017年7月1日退休為止擔任材營課長，業務為包括將委託台電試驗之廠商繳到綜合研究所帳戶內款項彙整、統計後，交由財務課出納銷帳。
判決說，姜自2006年7月10日起至2017年2月13日為止，共44次填製取款、匯款、存入單據，將公款轉入個人、子女或第三人帳戶內侵占入己，不法所得共計3010萬2399元，不過，姜因屆齡退休、未依規定辦理移交手續，東窗事發。
判決指出，姜在台電尚未提出刑事告訴前，於2017年9月15日下午在由律師陪同頭前往台北市警中正第二分局南海路派出自首，之後被檢方偵辦、起訴。
法官審理認為，姜罔顧台電公司對他的信任，長達近11年期間挪用公款3010萬2399元，造成台電嚴重損失，且迄未與台電和解，考量他自首、歸還台電983萬1457元，就他所犯44罪每罪都判得易科罰金刑，訂應執行刑3年4月，得易科罰金120萬元。
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