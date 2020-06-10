2大作弊集團 百萬元代考鐵飯碗

廉政署偵破國營事業代考集團，查扣偽造考生證件使用的大頭照。 記者林伯驊／翻攝

男子黃耀進、陳聰良各組代考集團，收取百萬元上下費用，安排實習醫生或工程師、老師等槍手代考國營事業。廉政署查出兩年來兩集團不法獲利五千三百多萬元，至少安排廿九人次代考，已有十二人錄取，高雄地檢署昨天依加重詐欺得利、偽造文書及戶籍法等罪嫌起訴六人。

此案是史上最大國營事業代考舞弊案。兩集團代考國營事業包括中油、台糖、中華電信、台酒、中鋼、台電、警專，辦案人員已聯繫各公司，十二名錄取者恐去職，檢廉單位推估恐還有卅九人次代考情形待查，擴大偵辦中。

涉案人黃耀進（四十三歲）為中油員工，中油表示已對涉案員工依相關人事獎懲規定辦理，相關考生五年內不能報考，已錄取者也將解雇，另已提出防弊對策，包含要求考生報名時上傳近三個月照片、強化考生身分比對及監試作為，同時嚴格落實新進人員訓練考核期間評核等。

檢方調查，黃耀進與直銷業者陳聰良（卅八歲）分屬不同代考集團，兩集團從二○一八年起，均透過曾在科技業工作的陳涵穎（卅七歲）延攬代考槍手，各自找尋客戶「開發業績」。

為了讓槍手冒充身分，集團會把考生身分證等證件的大頭照換成代考槍手的照片，也有合成槍手與考生大頭照後，由考生拿去辦健保卡遺失補發。代考集團會先收數十萬訂金，等考上再收取尾款，還會派成員去「監考」，確保槍手有到考。

槍手皆具有國內一流頂尖大學（清大、交大）的理工科背景，還有研究所學生、實習醫生、工程師、國中理化老師等，數理底子深厚，要考取國營事業不算難。

檢方從查扣證物發現，代考行情中油一百萬、台電九十萬、台水九十萬、台糖七十五萬、台酒八十萬、中華電信九十五萬、中鋼一百卅萬、警專四十萬，若一次包套台糖、中油、台水、台電，可「打折」算一百卅萬元。

廉政署南調組獲報，指今年一月十八日、十九日舉辦的中油僱用人員甄試疑有槍手冒名應考，考試當天在高雄及台北考場同步蒐證，之後陸續發動七波搜索，發現光是黃耀進一人就賺進四千多萬，查扣黃的賓士及ＢＭＷ名車法拍。其中黃耀進、陳聰良、陳涵穎等五人自白犯罪、配合偵查，檢方建請法院輕判或緩刑，黃姓仲介一人否認犯行，建請從重量刑。

高學歷槍手緩起訴 義務為弱勢生上課

檢方指出，有涉案考生、家長成員都認罪，坦承一時誤觸法網，檢方考量他們犯後態度良好，決定給予緩起訴，條件是向國庫繳交三至六萬元不等緩起訴處分金，並參加法治教育講座。

槍手及其他集團成員則繳回不法所得，同樣也給予緩起訴，涉案槍手因具高學歷，為讓他們用所學貢獻社會，條件是提供義務勞務，去幫弱勢族群上課、補習，全案共四十三人獲緩起訴。