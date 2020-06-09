中投TTD大樓與帛琉飯店等三案 兩造合意停止訴訟程序

中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，禁止處分的效力及於東京與帛琉海外資產。中投欲脫售子公司持有的「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）及轉投資的帛琉大飯店，向黨產會申請解凍許可遭否決，提告救濟。台北高等行政法院今下午開庭，兩造向法官陳明合意停止訴訟程序。

「東京貿易中心」大樓（TTD大樓）位於東京都港區三田一丁目二番十八號，由國民黨所屬「台貿公司」經營。「台貿公司」是中投控股BVI（中投海外英屬維京群島）公司持有，而BVI又是欣光華公司（中投子公司）持有，等於中投層層把持。

中投公司以改善公司整體財務、增加公司資金運用及帛琉大飯店將來有大量翻修需求，向黨產會申請許可處分中投公司及其子公司中投控股BVI所持有帛琉大飯店全部股權。

黨產會以考慮國家外交、商業所需公共利益為由，認定不符「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」的支付法定義務要件，拒絕申請。

另外，中投以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由，欲出售該飯店，經黨產會派員前往帛琉，實地蒐集我駐外單位、當地觀光業者及帛琉政府意見後，否決申請。

中投不服，針對TTD案、帛琉飯店案、帛琉飯店案中原處分主文變更的函申請復查被駁回，各別起訴。法官裁定中投BVI公司參加訴訟，而BVI公司選定中投的委任律師代理訴訟。