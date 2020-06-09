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影／哥倫比亞籍3男偷營造商6百萬餘元 今晚遭檢察官聲押
3名哥倫比亞籍男子，涉嫌闖空門偷走彭姓營造商家中632萬現金和黃金，犯後3天落網，依加重竊盜罪嫌移送法辦，今晚士林地檢署檢察官複訊，認為3人涉犯重罪，且有滅證、串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押。
據悉，哥倫比亞籍男子Edgar（37歲）、German（36歲）及Luis（54歲），3月14日起一連3天，以觀光名義，分別從新加坡轉機來台，從高雄入境，且是首度來台，檢警懷疑是國際慣竊。
6月5日下午，3人前往北市大湖山莊街，涉嫌從頂樓闖空門進入彭姓被害人家，破壞衣櫃內保險箱竊取財物，共計偷走新台幣450萬元、人民幣32萬元（約台幣134萬元）、美金8000元（約台幣24萬元）及價值24萬元的黃金遭竊。經檢警連續3日漏夜偵辦，共追回608萬元。
今晚檢察官分別複訊哥籍嫌犯3人，他們坦承犯下內湖竊盜案，對於案情有湮滅證據、勾串證詞情形，且犯後逃往高雄分別入住3家旅店，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。
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