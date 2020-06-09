快訊

高雄市代理市長人選 這兩人呼聲高

連署破1.2萬份！罷免黃捷發起人 宣告下一步行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罵律師「把法院的話當屁」 這法官罕見三度遭送監察院

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

高雄地院前法官柯盛益因罵律師「垃圾人」，曾遭公務員懲戒委員會議決休職1年，他復職後擔任橋頭地院民事庭法官，又因斥律師「頭殼壞掉」，上月甫遭監察院彈劾，但司法院人事審議委員會今在以他開庭時責罵律師「那你們就是把法院的話當成放屁囉」，決議逕送監察院審查。

罕見三度遭送監院的法官柯盛益（65歲），是逢甲大學機械系學士，司法官訓練所38期結業。司法院指出，本次源於一名律師向政風室檢舉，因此函轉橋頭地院政風室調查，橋院自律委員會建議司法院依法官法規定移送監察院審查。

去年9月間，柯盛益開庭審理案件時，因前次庭期命原告訴訟代理人二週內提出書狀，並將繕本寄送被告，但原告訴訟代理人未如期照辦，柯不悅，責罵「那你們就是把法院的話當成放屁囉」、「這樣問一下會死人嗎？啊你沒有嘴巴嗎？」。

人審會認為，柯的開庭態度不佳，違反法官倫理規範「法官執行職務時，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為。」等規定，決議將他送監察院。

柯2008年擔任高雄地院法官時，罵律師「垃圾人」、「嘰嘰歪歪訴」；2011年譏諷聲請保護令的當事人「去媽祖婆那邊一人求一百張符掛在身上，應該也沒有用」、「以我法官看，如果是我我就不會選你當太太」、「妳一直哭是在哭怎樣，是在哭死爸還是哭死母」，法院屢遭陳情。公懲會認為公務員不應驕恣，法官言行受人民尊敬、信賴判決才能服人，2011年12月時判他休職1年。

柯後來任職橋頭地院，去年二月審理解散合夥事業案件時，黃姓律師追加備位聲明，柯竟說出「你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼念的！」、「你哪一個學校畢業？是哪一個教授教這個民事訴訟？你可以告訴我嗎？」。

除了羞辱，柯還以備位聲明將來無法執行為由，要求黃當庭撤回；黃表示要與當事人討論後再決定，柯卻命書記官在筆錄記載「告訴代理人表示願意撤回備位聲明」。黃異議，柯才叫書記官刪除，另要求黃須於下次開庭提出聲明可執行的法律依據或撤回聲明，否則將把黃移送懲戒並禁止代理。

監察院日前以11比0票數，全數通過彈劾案，移送司法院職務法庭審理；若職務法庭開庭期間柯再次遭監院彈劾，可能併案審理。橋頭地院去年將柯調刑事簡易庭，負責刑事簡易案件，幾乎不需接觸當事人。

橋頭地院法官柯盛益出言不遜再次惹議，司法院人事審議委員會今決議依法官法逕行移送監察院審查。圖／聯合報系資料照片
橋頭地院法官柯盛益出言不遜再次惹議，司法院人事審議委員會今決議依法官法逕行移送監察院審查。圖／聯合報系資料照片

司法院 監察院 公務員

延伸閱讀

農舍蓋田中央才不會車禍？ 宜蘭阻修法挨批牽強

總統茶敘 盼立委支持國民法官考監人事同意權

法官也無奈！爭取跨國同婚合法 上百件個案司法緩不濟急

空軍少將林重宏肢體碰觸女性部屬 遭監院彈劾

相關新聞

就要國營飯碗！他35歲背債100萬找代考 只為了娶女友

高雄地檢署今天起訴國營事業代考集團6名嫌犯，另針對46名槍手、考生、考生家長及集團其他成員緩起訴。檢廉查出，涉案考生不外...

中投TTD大樓與帛琉飯店等三案 兩造合意停止訴訟程序

中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，禁止處分的效力及於東京與帛琉海外資產。中投欲脫售子公司持有的「東京貿易中心」大樓...

罵律師「把法院的話當屁」 這法官罕見三度遭送監察院

高雄地院前法官柯盛益因罵律師「垃圾人」，曾遭公務員懲戒委員會議決休職1年，他復職後擔任橋頭地院民事庭法官，又因斥律師「頭...

為打離婚官司借名移轉價值千萬股權 男反被逼宮公司經營權

新北一名廖姓男子7年前和前妻打離婚官司，因為不想經營多年的公司股權被分配，將股權借名登記在自己信奉的宮廟黃姓女宮主和陳姓...

化工博士「打臉」網紅律師 侵害肖像權賠6萬

律師林智群和化工博士趙晉陞前年爭論能源發電，林不滿趙擷取他的照片「後製」，在他的臉上增加手掌圖樣後，將照片刊登在臉書社團...

考生為捧金飯碗舞弊 中油、台電：涉案將解僱

高雄地檢署起訴國營事業舞弊代考集團，其中包含中油、台糖、台電都發現有考生涉及舞弊。中油表示，2019年度僱用人員甄試涉及...

昨中山橋死亡車禍曾有騎士命喪該處 警將建請增設測速

台北市中山區中山橋昨天凌晨發生死亡車禍，張姓駕駛整個人噴飛車外慘死；該處對向車道也曾發生一起騎士死亡車禍，警方研判兩件都...

台星跨國同婚 倆人帶女兒出庭：想為小孩爭取完整家庭

釋字748施行法通過後，台灣與新加坡同志伴侶小Ｃ與美蘋向松山區戶政事務所申請登記被否准，提告救濟。兩人今帶著一歲半的女兒...

法官也無奈！爭取跨國同婚合法 上百件個案司法緩不濟急

釋字748施行法通過後，台灣與新加坡同志伴侶小Ｃ與美蘋向松山區戶政事務所申請登記被否准，提告救濟。台北高等行政法院今下午...

3男持刀強盜彩券行得手1萬元 不服上訴二審判更重

李姓男子夥同丁姓、吳姓男子去年8月間在雲林縣偷完車牌後懸掛轎車上，當晚行經台南市新營區，見彩券行身障老闆獨自看店，丁拿袋...

代檢廠勾結黃牛護航超重混凝土泵浦車 貪污等罪起訴9人

特威力、鴻湧、維邦等3家代檢廠，涉嫌透過吳姓黃牛等5人，介紹混凝土泵浦車車主驗車，代檢廠分別以選手車冒驗，以及檢驗系統副...

苗縣議員鄭聚然被提當選無效 全案駁回定讞

國民黨苗栗縣議員鄭聚然，被檢舉本屆選舉期間，頭份市民代表劉文照與鍾姓男子替他買票，苗檢對鄭、劉2人提當選無效之訴，台中高...

熱門新聞

史上最大代考集團海撈五千萬 考生錄取6國營事業及警專

在許崑源靈堂外比讚 雷倩致歉「自我鼓勵」被酸更慘

30多歲年輕夫妻欠房租 消防隊員破門驚見兩人陳屍浴室

影／北巿酒醉男半夜偷垃圾車 撞21車毀2民宅辯斷片不記得

司機血糖低 物流車失控「折甘蔗」衝出交流道

基隆夫妻欠房租輕生 爸爸認屍才知女兒已登記結婚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。