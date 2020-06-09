罵律師「把法院的話當屁」 這法官罕見三度遭送監察院

高雄地院前法官柯盛益因罵律師「垃圾人」，曾遭公務員懲戒委員會議決休職1年，他復職後擔任橋頭地院民事庭法官，又因斥律師「頭殼壞掉」，上月甫遭監察院彈劾，但司法院人事審議委員會今在以他開庭時責罵律師「那你們就是把法院的話當成放屁囉」，決議逕送監察院審查。

罕見三度遭送監院的法官柯盛益（65歲），是逢甲大學機械系學士，司法官訓練所38期結業。司法院指出，本次源於一名律師向政風室檢舉，因此函轉橋頭地院政風室調查，橋院自律委員會建議司法院依法官法規定移送監察院審查。

去年9月間，柯盛益開庭審理案件時，因前次庭期命原告訴訟代理人二週內提出書狀，並將繕本寄送被告，但原告訴訟代理人未如期照辦，柯不悅，責罵「那你們就是把法院的話當成放屁囉」、「這樣問一下會死人嗎？啊你沒有嘴巴嗎？」。

人審會認為，柯的開庭態度不佳，違反法官倫理規範「法官執行職務時，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為。」等規定，決議將他送監察院。

柯2008年擔任高雄地院法官時，罵律師「垃圾人」、「嘰嘰歪歪訴」；2011年譏諷聲請保護令的當事人「去媽祖婆那邊一人求一百張符掛在身上，應該也沒有用」、「以我法官看，如果是我我就不會選你當太太」、「妳一直哭是在哭怎樣，是在哭死爸還是哭死母」，法院屢遭陳情。公懲會認為公務員不應驕恣，法官言行受人民尊敬、信賴判決才能服人，2011年12月時判他休職1年。

柯後來任職橋頭地院，去年二月審理解散合夥事業案件時，黃姓律師追加備位聲明，柯竟說出「你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼念的！」、「你哪一個學校畢業？是哪一個教授教這個民事訴訟？你可以告訴我嗎？」。

除了羞辱，柯還以備位聲明將來無法執行為由，要求黃當庭撤回；黃表示要與當事人討論後再決定，柯卻命書記官在筆錄記載「告訴代理人表示願意撤回備位聲明」。黃異議，柯才叫書記官刪除，另要求黃須於下次開庭提出聲明可執行的法律依據或撤回聲明，否則將把黃移送懲戒並禁止代理。