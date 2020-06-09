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為打離婚官司借名移轉價值千萬股權 男反被逼宮公司經營權

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名廖姓男子7年前和前妻打離婚官司，因為不想經營多年的公司股權被分配，將股權借名登記在自己信奉的宮廟黃姓女宮主和陳姓總召名下，未料2人圖謀經營權，率眾逼宮要他交出公司大小章，所幸他已有準備，最後成功保住公司；新北地院審理此案，今依背信未遂罪分判黃女4月、陳男3月有期徒刑。全案可上訴。

判決指出，黃女和陳男是男女朋友，也分別是新北某宮廟的宮主和總召，廖男則是該宮廟的信徒。2013、2014年間，廖男因與前妻有離婚訴訟，為避免股權因離婚訴訟遭分配，加上兒子又不願意繼續擔任負責人，所以才請黃、陳2人幫忙。

2015年1月，黃女、陳男分別當選公司董事長和監察人後，開始以實際負責人自居，意圖將公司經營權占為己有，11月間還率眾到公司逼宮，要廖男交出公司大小章；所幸，廖男在借名登記前曾要求黃、陳2人簽下空白股份過戶申請書，事後將股份移轉到胞弟和弟媳名下，才未讓他們得逞。

審理時，黃、陳2人矢口否認，堅稱確有交易存在，另有一名潘姓男子也證稱交易當天特地開車北上見證，但說法未被採信。

法院調查，黃、陳2人供稱是以現金800萬元購得股權，但對於金錢來源始終交代不清。而且，廖男所移轉的股權在借名登記當時至少價值7千萬元，顯不可能以800萬元低價購得。

法院再查，潘姓證人雖稱當天開車經國道北上見證交易，但其證述的車牌號碼在那段時間裡並無行駛國道的紀錄，因此認定其證述不實。此外，陳男也曾在偵訊時供稱「有。借名登記，沒有實際出資。我也不知道我持多少股」等語，最後認定黃、陳2人說法是臨訟卸責，審酌犯罪情節和犯後態度量刑。

廖姓男子為打離婚官司，將公司千萬股權移轉到信仰宮廟的黃姓女宮主和陳姓總召借名登記，未料對方圖謀不軌，想將公司占為己有。示意圖／Ingimage
廖姓男子為打離婚官司，將公司千萬股權移轉到信仰宮廟的黃姓女宮主和陳姓總召借名登記，未料對方圖謀不軌，想將公司占為己有。示意圖／Ingimage

新北 離婚

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