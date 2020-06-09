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化工博士「打臉」網紅律師 侵害肖像權賠6萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

律師林智群和化工博士趙晉陞前年爭論能源發電，林不滿趙擷取他的照片「後製」，在他的臉上增加手掌圖樣後，將照片刊登在臉書社團「核能流言終結者」聊天室、「巴毛律師混酥團」臉書專頁粉絲團的文章下方嘲弄，提訴訟要求趙刪除、停止使用圖片並致歉，且求償30萬元。士林地院判趙應刪圖、停用，並賠償1萬元；高等法院今判趙須再賠5萬元。

趙晉陞辯稱雖後製圖片，但有加註文字、引用林智群的意見，要表達林扭曲客觀事實，藉以澄清闢謠，不是要羞辱林。趙認為能源議題事涉公益，應屬言論自由的範疇，網友會嘲笑是因林的言論，不是後製的圖片所製；而林是公眾人物，圖片來自新聞報導，非違法取得，應無不法性。

士院民事庭審理時，確認趙晉陞以「alex chao」帳號將後製過的圖片分別於2018年6月27日刊登在「核能流言終結者」聊天室、2019年3月7日刊登在「巴毛律師混酥團」臉書專頁粉絲團的文章內，還在圖片加註「教你第一次『打臉』網紅就上手」；而林曾對趙提告妨害名譽，但檢方不起訴。

在一審宣判後，林在臉書上表示「錯的事情就是錯，畫人家臉就是不對」，並指「這種事情小孩子都知道，就趙晉陞不知道⋯⋯」，批評別以為用討論公共議題包裝，別人就看不出來在惡搞。林覺得賠償金額太低，趙也不服判決，各自提起上訴。

高院認為，趙晉陞後製圖片和刊登是要表達林智群的觀點錯誤丟臉，目的不是要毀損林的名譽權，難認有實質惡意，且林也沒因此而減損社會評價，客觀上未逾越善意適當評論程度。

但趙晉陞沒取得林智群的同意就後製照片，還把圖片傳到臉書上，則侵害林的肖像權。高院指出，趙想「打臉」林智群的言論，但林的肖像與能源發電成本的評論沒關聯性，趙訴諸文字和圖表就可駁斥林的論點，卻選擇自行後製他的圖像，違反比例原則。

高院認為網路散布無遠弗屆，認為趙晉陞侵害情節重大，林智群主張刪除並不得再使用圖片有理，請求6萬元慰撫金也於法有據，因此判趙應再付5萬元。

至於林智群要求趙在網路上張貼道歉文3個月的請求，高院認為因趙的行為未致林名譽權受損，此部分仍駁回；本案雙方都可再上訴。

律師林智群和化工博士趙晉陞前年爭論能源發電，趙卻擷取林的照片「後製」，上傳臉書頁面嘲弄「打臉」，台灣高等法院民事庭認為趙侵害肖像權，判他應賠償林6萬精神慰撫金，並刪除、停用照片。示意圖／聯合報系資料照片
律師林智群和化工博士趙晉陞前年爭論能源發電，趙卻擷取林的照片「後製」，上傳臉書頁面嘲弄「打臉」，台灣高等法院民事庭認為趙侵害肖像權，判他應賠償林6萬精神慰撫金，並刪除、停用照片。示意圖／聯合報系資料照片

林智群 核能

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