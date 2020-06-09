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昨中山橋死亡車禍曾有騎士命喪該處 警將建請增設測速
台北市中山區中山橋昨天凌晨發生死亡車禍，張姓駕駛整個人噴飛車外慘死；該處對向車道也曾發生一起騎士死亡車禍，警方研判兩件都因車速過快，過彎失控釀禍。警方今到現場勘查，將建請交通局增設警示設施。
中山警方今天下午到現場勘查，因該地形為上、下坡轉彎，將先向交通局建議，在上坡前適當位置增加反光標誌、爆閃燈，用意在提醒駕駛上橋前減速慢行，也不排除增設機動式測速照相，因兩件死亡車禍肇因，都因車速過快。
前年8月，18歲陳姓男子與友人騎車到陽明山看夜景，下山返家途中，行經中山橋北往南方向時，疑因車速過快，過彎失控摔車，連人帶車滑行30公尺，送醫不治。
昨天凌晨3點多，25歲張姓男子開車要到士林找友人，行經中山橋南往北方向，同樣疑因車速過快，過彎時撞上中央分隔島，整個人飛到對向車道慘死，警方查出他無照駕駛，將對他抽驗眼球液，釐清有無酒駕。
中山警方呼籲，民眾深夜駕車較易疲勞駕駛，應先檢測自身精神狀況再上路，另暑假將至，深夜與同伴駕車出遊，也應注意車速，不可競速，遵守交通規則。
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