澎湖5家民宿業意圖詐領國旅秋冬補助款 緩起訴

政府去年辦理擴大國旅秋冬補助，澎湖有5家民宿業者以無報有或以少報多手法申請，意圖詐領補助款，澎湖地檢署今天偵結，考量均未詐得補助款，依情節輕重須向公庫支付1萬至5萬元緩起訴處分金，予以緩起訴處分。

澎湖地檢署指出，交通部和澎湖縣政府為推廣國內秋冬季觀光，自108年9月起至109年1月止，推出擴大國旅秋冬遊自由行旅客住宿優惠活動，國人住宿每晚可依實際住房價折抵1000元，離島可額外再折1000元。

起訴書指出，澎湖有5家民宿業者意圖詐領補助款，利用以無報有或以少報多手法，製作不實領據與電子收據，向澎湖縣政府申請26房次，共計2萬6000元的補助款，涉犯偽造文書和加重詐欺取財罪等罪嫌，檢方獲報展開偵辦，被告均坦承，考量業者均未詐得補助款，依涉案情節輕重，須向公庫支付1萬至5萬元緩起訴處分金，予以緩起訴處分。

澎湖地檢署指出，武漢肺炎疫情趨緩，政府為舒緩觀光業困境，將自7月起至10月底推出「安心旅遊補助方案」，離島再次加碼補助，籲請澎湖民宿業者切莫心存僥倖，若因不實申報旅遊補助而觸法，得不償失。