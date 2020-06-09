前立委林正二涉貪瀆被判刑 拘提未到將發布通緝

前立委林正二（右）被控指示助理替多個鄉鎮公所爭取補助款，從中收取回扣，經最高法院於本月3日判刑14年確定。圖／聯合報系資料照 前立委林正二被控指示助理替多個鄉鎮公所爭取補助款，從中收取回扣，經最高法院於本月3日判刑14年確定，台中地檢署囑託台東地檢署代為執行，東檢至今天下午拘提未獲，中檢將等收到東檢正式回函後，對林正二發布通緝，目前已對林正二限制出境、出海。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，前立委林正二被控收回扣，被最高法院於本月3日依貪污罪判刑14年、同夥林正二的國會助理徐文保判刑12年10個月、前花蓮市長蔡啟塔判刑15年、前花蓮市公所秘書宋家興判刑12年定讞。

中檢於6月3日下午4時，接獲最高法院傳送最高檢察署，最高檢察署再傳送台灣高等檢察署台中檢察分署，由該署轉發交中檢有關林正二等4人確定判決資料後，即刻分案執行。並於6月4日召開防逃會議，對林正二等4人限制出境出海。

同日就其中徐文保（在逃）部分，因徐文保另案通緝中，即命台中市政府警察局烏日分局逕行執行拘提，同時函台北地檢就受刑人徐文保部分台北居所啟動防逃及代執行。

受刑人蔡啟塔、宋家興部分，另發函囑託花蓮地檢啟動防逃及代執行。兩人已到案，已經發監執行。