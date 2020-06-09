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台星跨國同婚 倆人帶女兒出庭：想為小孩爭取完整家庭

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

釋字748施行法通過後，台灣與新加坡同志伴侶小C與美蘋向松山區戶政事務所申請登記被否准，提告救濟。兩人今帶著一歲半的女兒出庭，美蘋向法官表示，自己目前是工作居留，擔憂日後家庭被拆散，且無法繼親收養女兒，「萬一太太怎麼了，小孩和我沒法律上關係。」期盼透過司法爭取權益。

原本低調得連臉書都不用的美蘋，這一次願意站在鎂光燈下成為司法訴訟當事人，她在給伴盟的一篇投稿中感性表示：「我們是一個平凡的家庭，從來沒想過會站在前鋒提倡。但我們想為小孩爭取一個更完整的家庭和未來。她是兩位媽媽的動力。」

美蘋向法官說，兩人在國外透過人工生殖扶養一個女兒，作好長期在台居留的準備，但兩人卻不能在台登記結婚。小C說，為了家庭，美蘋很努力跟公司爭取在台工作，如果以後自己發生什麼事，希望美蘋能當孩子的監護人。

庭後，美蘋受訪說，希望能夠在台灣結婚，因為已經決定長期居留，也有一個小孩。為了婚姻與小孩的保障，促使今天願意站出來為跨國同婚做努力，還有幾百對跨國同志在等著配套，讓他們在台灣可以結婚。

許秀雯律師表示，「涉外民事法律適用法」第46條規定婚姻成立依各該當事人本國法，所以台灣人跟新加坡人要結婚，台灣承認同婚、新加坡不承認的狀況，解釋上就變成雙方無法在台灣結婚。

律師團希望以第8條排除第46條規定，因為涉民法適用外國法，但適用結果違反台灣公序良俗，可以排除外國法適用，在狀紙裡援引許多實務上見解及外國相關判決給法院參考。

台灣在這方面，大法官已經作成解釋，認為同性二人結婚是基本權利。既然是基本權利，律師團認為構成我國的公共秩序善良風俗的一部分，所以適用其他國家不允許同性結婚的法律，這個結果是會傷害到我國的公序良俗。

簡單來說，我國人民就無法與他所愛的人結婚，如果他另一半是來自同婚沒合法的國家。這點請法院審酌，因為法官說她在思考怎麼樣能讓這整件事儘速解決，我方認為如果本案勝訴的話，相信也會促成政府改革的腳步。

訴訟當事人美蘋（右三）受訪說，希望能夠在台灣結婚，因為已經決定長期居留，也有一個小孩。為了婚姻與小孩的保障，促使今天願意站出來為跨國同婚做努力，還有幾百對跨國同志在等著配套，讓他們在台灣可以結婚。記者賴佩璇／攝影。
訴訟當事人美蘋（右三）受訪說，希望能夠在台灣結婚，因為已經決定長期居留，也有一個小孩。為了婚姻與小孩的保障，促使今天願意站出來為跨國同婚做努力，還有幾百對跨國同志在等著配套，讓他們在台灣可以結婚。記者賴佩璇／攝影。

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