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法官也無奈！爭取跨國同婚合法 上百件個案司法緩不濟急

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

釋字748施行法通過後，台灣與新加坡同志伴侶小C與美蘋向松山區戶政事務所申請登記被否准，提告救濟。台北高等行政法院今下午首度開庭，法官對於此種情況深感無奈，將與合議庭評議決定後續程序，另請內政部陳報司法院研議修法會議資料。全案後核辦。

2017年5月24日司法院大法官釋憲，台灣迎來婚姻平權。2年後，「司法院釋字第748號解釋施行法」公布，台灣成為亞洲首位同婚合法化國家。依據「司法院釋字第748號解釋施行法」，跨國伴侶適用「涉外民事法律適用法」第46條或「兩岸人民關係條例」第52條規定。

由於「涉外民事法律適用法」明定跨國伴侶的母國必須承認同婚，全世界連同台灣只有28國同婚合法，所以目前台灣同志僅可和其他27個國家伴侶在台登記結婚

伴侶盟協助多起不同類型跨國同婚權益的司法訴訟，本案當事人是台灣與新加坡籍的同性伴侶，兩人交往13年，在澳洲登記結婚，但在台灣登記結婚的申請遭否准。

律師團主張，第一，行政機關是因為當事人的母國新加坡法還不允許同婚，而依據我國涉民法第46條規定，必須雙方當事人的本國法都成立才可登記結婚，基於憲法基本權保障同性伴侶的結婚自由與平等權，此適用結果違反我國公序良俗。

因此，請法官依同法第8條規定排除新加坡不允許同婚的狀況，直接適用台灣釋字748解釋施行法，讓當事人可以結婚。第二，當事人是個案，背後代表還有很多涉及不同國家的個案，為求系統性解決，請法官裁定停止訴訟，聲請釋憲。

戶政事務所代理人指出，依內政部、司法院函釋處理。內政部代理人也說，跨國同婚登記要符合涉民法第46條、戶籍法及釋字748解釋施行法，除非修正涉民法才可以適用。

受命法官張瑜鳳說，聲請釋憲可能要等待3年才排進去，而立法院完全執政，「手一舉，法就修過了！」對於法院的被動性很無奈，且勢必不只本案，每個庭見解不同也會造成困擾，法律適用還是讓人民有預測性比較好。

最後，法官也勉勵兩名當事人，「好好生活，加油！照顧小孩。希望事情早日有好一點的結果。」庭末，諭知法律適用問題將與合議庭評議後決定程序，並請內政部陳報司法院研議修法會議資料。

台灣與新加坡同志伴侶小Ｃ（左二）與美蘋（正中間）向松山區戶政事務所申請登記被否准，提告救濟。記者賴佩璇／攝影。
台灣與新加坡同志伴侶小Ｃ（左二）與美蘋（正中間）向松山區戶政事務所申請登記被否准，提告救濟。記者賴佩璇／攝影。

司法院 同婚 結婚

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