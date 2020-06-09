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3男持刀強盜彩券行得手1萬元 不服上訴二審判更重

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

李姓男子夥同丁姓、吳姓男子去年8月間在雲林縣偷完車牌後懸掛轎車上，當晚行經台南市新營區，見彩券行身障老闆獨自看店，丁拿袋子、吳拿一把西瓜刀下車搶走店內現金1萬多元，李在外把風，一審認丁、吳年僅20多歲缺乏社會閱歷，犯案過程中並未傷人且有悔意，酌量減輕其刑均判5年，二審認2人攜帶凶器、結夥3人加重強盜罪並不適用減刑，改判7年4月，可上訴。

台南地院合議庭認李、丁、吳共同犯結夥3人、攜帶凶器竊盜罪，李應執行7年10月，丁、吳均應執行5年。李等3人認判太重，檢方則認太輕，雙方均不服上訴二審。

一審考量，丁、吳都才20歲出頭，缺乏社會閱歷，也容易被挑唆利用，認2人量刑，應該和李有相當程度的差距。另吳實際分得3500元、丁則分到3750元，犯罪所得不多，犯罪過程中，他們並沒有傷害被害人，手段並不殘暴，經考慮再三，認為這兩位思慮不周全的被告判處7年實在過於苛酷，也和李過於相近，依照刑法第59條的規定情可憫恕，就加重強盜部分減輕2人刑罰。

同時，考量2人始終認罪，案件辯論終結後也各匯款1萬元給被害人，明顯表露悔意等情況，認2人所犯加重竊盜各應該量處7月徒刑，加重強盜則各量刑4年8月，各合併執行5年。

台南高分院合議庭認為，李等3 先決意結夥強盜財物，並擬預先竊取車牌懸掛在作案車輛以規避追查，直至案發當時，見彩券行店內無其他人員，僅有身障行動不便老闆在店，即由丁持袋子、吳持西瓜刀1 把，下車進入店內，吳並持西瓜刀坐在椅子上的老闆胸前及頸部身體要害處前方近距離晃動，藉此脅迫老闆，致老闆不能抗拒而共同強盜財物得手。

3人顯無視法律規範，並任意強取他人財物，犯罪情節難認輕微，危害社會治安不輕，對社會具有相當程度的危險性，依3人犯罪情狀顯無可憫恕情形。

二審改判丁、吳共同犯攜帶凶器、結夥目3人強盜罪，各處7年2月，加上加重竊盜罪部分，各應執行7年4月，至於李部分則維持原判。全案加重強盜罪部分仍可上訴。

一審認丁、吳年僅20多歲缺乏社會閱歷，並未傷人且有悔意，酌量減輕其刑均判5年，二審認2人攜帶凶器、結夥3人加重強盜罪並不適用減刑，改判7年4月。圖／本報資料照
一審認丁、吳年僅20多歲缺乏社會閱歷，並未傷人且有悔意，酌量減輕其刑均判5年，二審認2人攜帶凶器、結夥3人加重強盜罪並不適用減刑，改判7年4月。圖／本報資料照

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