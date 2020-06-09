代檢廠勾結黃牛護航超重混凝土泵浦車 貪污等罪起訴9人

特威力、鴻湧、維邦等3家代檢廠，涉嫌透過吳姓黃牛等5人，介紹混凝土泵浦車車主驗車，代檢廠分別以選手車冒驗，以及檢驗系統副程式竄改數據，包庇超重車輛順利過關，繼續上路趴趴走。士林地檢署從陽明山車禍追出弊案，昨日全案偵結，依貪污行收賄罪、偽造文書等罪，共計起訴9人、30餘人緩起訴。

陽明山2017年7月16日，發生混凝土泵浦車造成4死8傷慘劇，士林地檢署檢察官劉東昀追查，信詠工程行負責人陳美蘭，在同年2月間，透過代檢黃牛吳國誠介紹，讓肇事車輛在台中特威力代檢廠檢驗，負責人紀君宏涉嫌以選手懸掛檢驗車輛車牌，包庇驗車通過。

檢方追出，2017年2月起，共有22輛問題車次至特威力代驗，紀涉嫌透過黃牛拿到車牌、行照、保險卡，並派出選手車掛上車輛車牌，用ab車方式不實檢驗，護航超重的車輛通過檢驗，再把不實數據傳到公路監理系統辦理銷號。

陳美蘭辯稱，僅有和吳聯繫，知道用選手車方式驗車，寄了車牌行照，未到場，不知道吳有無行賄。吳稱，問過紀要收費嗎？紀稱不用。紀供稱，基於朋友之情才開啟方便之門，吳只有偶爾請喝飲料，也會分給現場車主，不認為是對價關係，「沒有拿半毛錢」。

起訴書指出，吳姓黃牛以每次1萬餘多代價，安排問題車至特威力，用選手車方式冒驗，特威力共計包庇22次。但檢方認為，吳請吃零食飲料是日常朋友餽贈，不成立對價，僅以偽造文書之共犯公務員登載不實罪，起訴紀君宏、吳國誠及陳美蘭。

檢方表示，公路總局當時臨時召回全台共計1千多輛混凝土泵浦車，於監理站驗車並拍下車身前後左右照片，規範驗車須核對照片，因此代檢廠無法再以選手車方式冒驗，但卻有惡劣的代檢場在新策上路後，鑽漏洞圖利。

檢察官指出，偵查過程中，曾參訪監理站和代檢廠的驗車方式，沙盤推演後，去年10月大動作執行搜索，直接從代檢廠的檢驗系統抓到副程式，當場人贓俱獲。

位在桃園的鴻湧代檢廠負責人黃宏木、維邦代檢廠負責人呂佾儐，分別在2018年12月至2019年10月間，涉嫌以檢驗系統內建的副程式，手動更改車身重量等檢驗數據，包庇車輛過關，且分別收受車主委託，經黃牛吳國誠、林明德、郭春梅、王台明、林家輝等5人交付賄賂。

這些問題車主，遭黃牛和鴻湧、維邦層層收費，每半年檢驗一次，包含檢驗費6百元，得支付3萬至6萬不等價錢，換取過關。

鴻湧的黃坦承收賄，曾護航37輛車次通過檢驗，主動繳回犯罪所得50萬8千元。呂則護航14車次，繳回9萬8千元;黃牛吳、王、郭、林、林，分別繳回3萬8千至83萬餘元不等金額，7人不法所得共計190萬9100元。

檢察官依貪污罪公務員違背職務行為收賄罪起訴黃、呂2人，對公務員違背職務行為交付賄賂罪嫌起訴吳國誠等5名黃牛。

另外，3家代檢廠檢驗員稱，沒有收不實檢驗的錢，且聽從指示，怕沒工作。檢驗員和混凝土泵浦車車主，共約30多人，均以緩起訴處分，車主及檢驗員支付公庫3至15萬不等金額，且共計有22輛車，須在半年內至監理站檢驗過關。