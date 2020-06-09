網紅洛克離開「在不瘋狂」 前東家告他要200萬違約金

網紅團體「在不瘋狂就等死」爭議不斷，前成員多次出面控訴霸凌、不公對待、拖欠薪水；網紅「洛克」（本名阮奕嘉）也曾是「在不瘋狂」成員，但認為公司未依合約給付報酬，去年底終止合約，但前東家「瘋狂概念公司」認為他單方面違約，提民事訴訟要求洛克給付200萬元違約金，台北地方法院今首度開庭，洛克在網紅「本本」陪同下出庭。

「在不瘋狂就等死」在洛克、本本等人離開之後，今年已由其他公司併購；本案為原先的創辦人李國澐所有的「瘋狂概念公司」對洛克提告。

洛克在法庭上表示，他當初在朋友介紹下認識前公司，他2018年1月5日首度獨自到前公司洽談，對方不斷以「公司不會騙你」為由，並談及未來憧憬，讓他在一小時內簽約，且合約應為一式兩份，他想帶合約回家和家人討論，但前公司不准他留底，兩份合約都不能帶出公司，連要影本都不行。

洛克委任律師也指出，瘋狂概念公司已違反合約中給付報酬的約定，洛克終止合約有效，沒有違約問題，認為對方無理由要求給付違約金；另聲請調查公司前年4至7月和配合廠商實際簽約費用，才能計算公司應給付洛克的報酬為何，例如洛克曾負責某手遊廠商宣傳，但分得的報酬為0。