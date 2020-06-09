聽新聞
test
0:00 / 0:00

網紅洛克離開「在不瘋狂」 前東家告他要200萬違約金

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」爭議不斷，前成員多次出面控訴霸凌、不公對待、拖欠薪水；網紅「洛克」（本名阮奕嘉）也曾是「在不瘋狂」成員，但認為公司未依合約給付報酬，去年底終止合約，但前東家「瘋狂概念公司」認為他單方面違約，提民事訴訟要求洛克給付200萬元違約金，台北地方法院今首度開庭，洛克在網紅「本本」陪同下出庭。

「在不瘋狂就等死」在洛克、本本等人離開之後，今年已由其他公司併購；本案為原先的創辦人李國澐所有的「瘋狂概念公司」對洛克提告。

洛克在法庭上表示，他當初在朋友介紹下認識前公司，他2018年1月5日首度獨自到前公司洽談，對方不斷以「公司不會騙你」為由，並談及未來憧憬，讓他在一小時內簽約，且合約應為一式兩份，他想帶合約回家和家人討論，但前公司不准他留底，兩份合約都不能帶出公司，連要影本都不行。

洛克委任律師也指出，瘋狂概念公司已違反合約中給付報酬的約定，洛克終止合約有效，沒有違約問題，認為對方無理由要求給付違約金；另聲請調查公司前年4至7月和配合廠商實際簽約費用，才能計算公司應給付洛克的報酬為何，例如洛克曾負責某手遊廠商宣傳，但分得的報酬為0。

瘋狂概念公司委任律師則說，需要和當事人討論並整理書狀，相關資料會在3周內陳報法院；法官庭末諭知7月27日再開庭。

網紅洛克被瘋狂概念公司提告要求給付200萬元違約金，他今天在網紅本本陪同下到台北地院出庭。記者林孟潔／攝影
網紅洛克被瘋狂概念公司提告要求給付200萬元違約金，他今天在網紅本本陪同下到台北地院出庭。記者林孟潔／攝影

網紅 民事訴訟 薪水

延伸閱讀

爺爺奶奶們最後的二戰故事

日本網紅秋田犬Wasao離世 主人心存感激

華山親子表藝節 從生活劇場尋找藝術驚喜

網紅拍片教北捷逃票兩招 柯文哲批是非偏差指示送警局

相關新聞

2大作弊集團 百萬元代考鐵飯碗

男子黃耀進、陳聰良各組代考集團，收取百萬元上下費用，安排實習醫生或工程師、老師等槍手代考國營事業。廉政署查出兩年來兩集團...

他吹噓穩上 苦讀同學怒檢舉追出代考集團

「爸爸都幫我處理好了，穩上的…」一名找槍手代考中油的考生四處吹噓，辛苦念書的同學不滿他沒念書卻通過去年十一月中油僱用人員...

沒手煞車驗車竟過 代驗業被訴

特威力、鴻湧、維邦等三家代驗廠涉嫌分別以他車冒驗或更改數據方式，包庇混凝土泵浦車等車主驗車過關，士林地檢署在仰德大道重大...

出言不遜 法官三度送監院

法官柯盛益罵律師「垃圾人」遭懲戒休職一年後復職，任橋頭地院民事庭法官期間又因斥律師「頭殼壞掉」於上月遭監察院彈劾，不過司...

貪汙未入監 前立委林正二失聯

前立委林正二被控指示國會助理徐文保替多個鄉鎮公所爭取補助款再收回扣，被依貪汙判刑十四年、十二年十月定讞。林正二前天未報到...

找槍手代考錄取警專 校方：將開除一年級劉姓學生

高雄檢方攜手廉政署破獲國營事業代考舞弊集團，其中涉及警察專科學校在內。警專今晚表示，明天將召開訓育委員會並依招生簡章及學...

中投TTD大樓與帛琉飯店等三案 兩造合意停止訴訟程序

中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，禁止處分的效力及於東京與帛琉海外資產。中投欲脫售子公司持有的「東京貿易中心」大樓...

影／哥倫比亞籍3男偷營造商6百萬餘元 今晚遭檢察官聲押

3名哥倫比亞籍男子，涉嫌闖空門偷走彭姓營造商家中632萬現金和黃金，犯後3天落網，依加重竊盜罪嫌移送法辦，今晚士林地檢署...

罵律師「把法院的話當屁」 這法官罕見三度遭送監察院

高雄地院前法官柯盛益因罵律師「垃圾人」，曾遭公務員懲戒委員會議決休職1年，他復職後擔任橋頭地院民事庭法官，又因斥律師「頭...

為打離婚官司借名移轉價值千萬股權 男反被逼宮公司經營權

新北一名廖姓男子7年前和前妻打離婚官司，因為不想經營多年的公司股權被分配，將股權借名登記在自己信奉的宮廟黃姓女宮主和陳姓...

化工博士「打臉」網紅律師 侵害肖像權賠6萬

律師林智群和化工博士趙晉陞前年爭論能源發電，林不滿趙擷取他的照片「後製」，在他的臉上增加手掌圖樣後，將照片刊登在臉書社團...

考生為捧金飯碗舞弊 中油、台電：涉案將解僱

高雄地檢署起訴國營事業舞弊代考集團，其中包含中油、台糖、台電都發現有考生涉及舞弊。中油表示，2019年度僱用人員甄試涉及...

熱門新聞

史上最大代考集團海撈五千萬 考生錄取6國營事業及警專

30多歲年輕夫妻欠房租 消防隊員破門驚見兩人陳屍浴室

基隆夫妻欠房租輕生 爸爸認屍才知女兒已登記結婚

影／北巿酒醉男半夜偷垃圾車 撞21車毀2民宅辯斷片不記得

司機血糖低 物流車失控「折甘蔗」衝出交流道

就要國營飯碗！他35歲背債100萬找代考 只為了娶女友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。