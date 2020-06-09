法官譏律師頭殼壞掉又逼問「你哪校畢業？」 遭送監察院

橋頭地院民事庭法官柯盛益審理案件時，諷原告黃姓律師「你頭殼壞掉」、「哪一個學校畢業？」，橋院、高雄律師公會請求法官評鑑委員會個案評鑑，法評會決議報由司法院送監察院審查，建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。司法院人事審議委員會今以柯開庭態度不佳，決議送監察院審查。

柯曾因屢辱律師、當事人，2011年遭公務員懲戒委員會議決休職1年。

65歲的柯盛益為逢甲大學機械系學士，司法官訓練所38期結業。柯去年二月審理解散合夥事業案件時，黃姓律師追加備位聲明，柯竟說出「你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼念的！」、「你哪一個學校畢業？是哪一個教授教這個民事訴訟？你可以告訴我嗎？」。

除了羞辱，柯還以備位聲明將來無法執行為由，要求黃當庭撤回；黃表示要與當事人討論後再決定，柯卻命書記官在筆錄記載「告訴代理人表示願意撤回備位聲明」。黃異議，柯才叫書記官刪除，另要求黃須於下次開庭提出聲明可執行的法律依據或撤回聲明，否則將把黃移送懲戒並禁止代理。

法評會調取相關卷證、勘驗錄音，發現柯的確脫口「原告律師你大概是念書念到有問題」、「法律是這樣念的嗎？拜託欸！」，另外也對被告複代理人黃姓女律師說「妳也跟他一樣腦袋糊塗啦！妳也跟他腦袋糊塗。」。法評會認為柯逾越審判長訴訟闡明義務範圍，態度輕率、語帶譏諷，嚴重違反法官倫理規範。

柯盛益要求黃撤回備位聲明部分，說出「要讓你沒面子」，法評會認為這會讓人民質疑司法客觀公正性，也侵害當事人有受獨立及公正審判的權利。柯長年考績與職務評定為乙等、丙等和「不良好」，又曾遭議決休職，法評會認為他竟不知警惕，還在法庭上恣意妄為，因此建議轉任法官以外其他職務。

人審會今認為柯開庭態度不佳，違反法官倫理規範「法官執行職務時，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為。」等規定，同意司法院依法官法規定逕行移送監察院審查。若監察院通過彈劾，將由職務法庭審判。