就要國營飯碗！他35歲背債100萬找代考 只為了娶女友

高雄地檢署今天起訴國營事業代考集團6名嫌犯，另針對43名槍手、考生、考生家長及集團其他成員緩起訴。檢廉查出，涉案考生不外乎是穩固飯碗走險，也有「天下父母心」盼孩子有好工作而找代考，不過辦案人員蒐證時目睹別的考生因二試表現不佳痛哭，批評代考的手段實屬不該，要給警惕。

檢方查出，一名26歲男子正就讀南部的國立研究所，學業看似不差，為何找代考？男子母親供出，不忍兒子準備考試壓力很大，於是幫找代考，但錄取中油後一直擔心曝光，被查獲反而如釋重負。

一名35歲男子則因女友認為要考上國考，較能說服岳父，兩人才可能結婚，男子只好找代考、背負100多萬元債務考上了中油，終於順利成婚，只是遭查獲後將丟掉飯碗。

還有名26歲男子雖藉著代考錄取中鋼，不料去年10月開始工作後，就被發現專業術語根本不懂，程度落差太大，導致無法通過試用期，今年2月1日已經離職。