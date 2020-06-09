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苗縣議員鄭聚然被提當選無效 全案駁回定讞

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

國民黨苗栗縣議員鄭聚然，被檢舉本屆選舉期間，頭份市民代表劉文照與鍾姓男子替他買票，苗檢對鄭、劉2人提當選無效之訴，台中高分院認為，無積極證據顯示鄭聚然有授意或知情，駁回檢方所提當選無效之訴，但劉文照則證據確鑿，判處當選無效，全案定讞，不得上訴。

鄭、劉2人選舉期間被舉報搭檔競選，指鄭的競選選團隊中，有不詳人士於2018年9月底10月初間交付現金2萬8000元給林姓女子，要求她協助買票，林女隨後拿2千元向林姓選民買票，央求選民投票支持鄭聚然。

另10月初某日交現金萬元給鍾姓男子，隨後劉文照即帶同鍾至另一林姓友人住處，以每票500元代償，交付350元給林姓友人買票，還另外交付2000元作為國民黨其他候選人之買票對價。

一審合議庭認為，劉文照部分，鍾男行賄所用之現金，參照鍾男與林姓友人的說法，是劉文照先詢問林姓友人家中票數，再由鍾男交付現金，賄款之來源是由劉文照所出。而且林姓友人經警方傳訊後，陸續遭劉文照及鍾男子關切證述情形，鍾男甚至要求林姓友人翻供，因此認定劉文照實際參與交付賄賂買票行為，判決當選無效。

鄭聚然部分，一審認為，苗檢及落選人等原告無法舉證證明林女所收受之現金是何人所交付，所稱鄭聚然競選團隊「某不詳人士」究為何人？如何認定確係鄭聚然競選團隊成員？且鍾男所收受之現金是劉文照所出，並非來自鄭聚然；劉文照也非鄭聚然競選團隊的成員，駁回檢方所提當選無效。

檢察官及劉文照上訴二審，台中高分院合議庭認為，劉文照確有於2018年10月14日，與鍾前往林男家中，並由鍾交付賄款5500元予林男，而該賄款為劉文照所出，故劉文照賄選行為明確，應判決其當選無效。

二審合議庭認林女所稱交付2萬8000元給她的人，無法證明為黃男，且鄭聚然與黃男、林女並不認識，鄭聚然應無可能由不認識的人幫其賄選。

另鍾男的行賄款項來自劉文照，並非鄭聚然的競選團隊成員；且搭檔競選，通常僅是一起掃街拜票、宣傳造勢而已，故劉文照雖有賄選行為，然不能因此即認鄭聚然與劉文照必有犯意聯絡。故鄭聚然未構成賄選，檢察官等訴請判決鄭聚然當選無效，為無理由，因此予以駁回。

國民黨苗栗縣議員鄭聚然，被檢舉於本屆選舉期間，有人替他買票，苗檢對鄭提當選無效之訴，二審認為無積極證據顯示鄭聚然有授意或知情，駁回檢方所提當選無效之訴，全案定讞。圖／本報資料照
國民黨苗栗縣議員鄭聚然，被檢舉於本屆選舉期間，有人替他買票，苗檢對鄭提當選無效之訴，二審認為無積極證據顯示鄭聚然有授意或知情，駁回檢方所提當選無效之訴，全案定讞。圖／本報資料照

鄭聚然 當選無效 賄款

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