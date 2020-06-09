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投稿「靠北日月光」影射前女友偷吃工程師 他得不償失

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市呂姓男子懷疑女友因結新歡而提分手，三度在「靠北日月光2.0」臉書粉專投稿，指名給「最近在K21女、K22男火紅的情侶」，還將前女友姓名「拆文解字」為「艸、魚、禾」、「水、貞」留言，影射她偷吃工程師，惡意謾罵女方「婊」。橋頭地院先前依誹謗罪判呂拘役80日確定，得易科罰金；近日再判他應賠償女方4萬5千元，可上訴。

呂男「被分手」後心有不甘，去年3月在「靠北日月光2.0」粉專投稿，「偷吃就偷吃，何必為自己找那麼多理由藉口」，貼文發布後，他接著在貼文下留言「這是一個21廠女OP與22廠工程師的愛情小說」，將前女友姓名拆解為「艸、魚、禾」、「水、貞」，另用「丘、阜」、「水、告」影射第三者。

公開洩憤後，呂男隔月又投稿說，「為什麼分手了還要四處在工廠裡做人身攻擊？難道是為了妳們偷情在替自己找理由藉口」，又在文末留言，「你們兩個可以再假一點沒關係，一個是早就已經劈腿還死不承認、為自己找理由謊言滿天飛的女人」。

幾天後，食髓知味的呂男變本加厲，投稿指名給「最近在K21女、K22男火紅的情侶」，瘋狂留言指罵，「劈那麼大的腿，還可以四處去炫耀妳跟小王去哪裡、用什麼姿勢」，不時用「髒」、「渣女」、「婊」謾罵前女友。呂男前女友忍無可忍，決定提告妨害名譽並求償15萬元。

呂男前女友主張，這些公開貼文、留言在在指謫偷情、劈腿情事，明顯有貶損人格名譽、社會評價等意思，已侵害名譽權，認為呂不單要賠償6萬元慰撫金，還得負擔9萬元訴訟律師費用，共索賠15萬元。呂男不否認犯誹謗，但認為前女友求償金額過高，請求法院駁回。

橋頭地院審理，認為呂男既然有侵害前女友名譽權，自然應付慰撫金，衡量情節後，判他應賠償4萬5千元；至於律師費用，因不是必要費用，無理由要呂負擔，這部分駁回。刑事妨害名譽部分，去年橋頭地院依散布文字誹謗罪共3罪，判呂男應執行拘役80日，得易科罰金8萬元確定。

高雄市呂姓男子懷疑女友另結新歡才提分手，三番兩次在「靠北日月光2.0」粉專投稿謾罵，橋頭地院判他應賠償前女友慰撫金4萬5千元，可上訴。示意圖／ingimage
高雄市呂姓男子懷疑女友另結新歡才提分手，三番兩次在「靠北日月光2.0」粉專投稿謾罵，橋頭地院判他應賠償前女友慰撫金4萬5千元，可上訴。示意圖／ingimage

情侶 妨害名譽

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