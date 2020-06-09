加碼10萬再轉手可獲利百萬？老翁險失8塔位

新北市林姓、黃姓2名男子聽聞劉姓老翁手中握有多座靈骨塔位，竟心生歹念，誆稱只要加碼投資再轉手變賣塔位就能輕鬆獲利130萬元，前年3月起陸續詐得8座塔位產權和現金104萬餘元，得手後就避不見面；新北地院審理後，林男今被依詐欺取財罪判刑8月、緩刑5年，黃男也因同罪被判刑3月、得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，林、黃2人得知老翁持有多座中和區春秋墓園塔位後，自前年3月起陸續誆稱「若給付新台幣10萬元，可將春秋墓園塔位產權升級成新北市淡水區的宜城墓園塔位」，並說「有管道找買家購入，一個可以賣130萬元，獲利頗豐」。2人為了取信劉翁，還交付不實的所有權權狀，導致劉翁不疑有他，陸續交付8張權狀和現金。

此外，2人還向劉翁宣稱已找到買家，但交易必須先給付34萬2000元履約保證金，又以黃男可代墊其中10萬元現金為由，再向老翁詐得24萬2000元。全案直到劉翁聯繫不上2人才曝光。

審理時，林、黃2人坦承不諱，也積極與劉翁達成調解，終獲對方原諒。