加碼10萬再轉手可獲利百萬？老翁險失8塔位
新北市林姓、黃姓2名男子聽聞劉姓老翁手中握有多座靈骨塔位，竟心生歹念，誆稱只要加碼投資再轉手變賣塔位就能輕鬆獲利130萬元，前年3月起陸續詐得8座塔位產權和現金104萬餘元，得手後就避不見面；新北地院審理後，林男今被依詐欺取財罪判刑8月、緩刑5年，黃男也因同罪被判刑3月、得易科罰金。全案可上訴。
判決指出，林、黃2人得知老翁持有多座中和區春秋墓園塔位後，自前年3月起陸續誆稱「若給付新台幣10萬元，可將春秋墓園塔位產權升級成新北市淡水區的宜城墓園塔位」，並說「有管道找買家購入，一個可以賣130萬元，獲利頗豐」。2人為了取信劉翁，還交付不實的所有權權狀，導致劉翁不疑有他，陸續交付8張權狀和現金。
此外，2人還向劉翁宣稱已找到買家，但交易必須先給付34萬2000元履約保證金，又以黃男可代墊其中10萬元現金為由，再向老翁詐得24萬2000元。全案直到劉翁聯繫不上2人才曝光。
審理時，林、黃2人坦承不諱，也積極與劉翁達成調解，終獲對方原諒。
法官認為，林男和黃男均年輕健康，卻不以自己能力賺取生活所需，詐取他人財物，行為應予非難，但考量2人犯罪情節、犯後態度且已和劉翁達成調解等情量刑。另外，法院審酌林男沒有前科，劉翁也願意予以自新機會，因此也宣告其犯行緩刑5年。
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