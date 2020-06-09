快訊

為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

加碼10萬再轉手可獲利百萬？老翁險失8塔位

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市林姓、黃姓2名男子聽聞劉姓老翁手中握有多座靈骨塔位，竟心生歹念，誆稱只要加碼投資再轉手變賣塔位就能輕鬆獲利130萬元，前年3月起陸續詐得8座塔位產權和現金104萬餘元，得手後就避不見面；新北地院審理後，林男今被依詐欺取財罪判刑8月、緩刑5年，黃男也因同罪被判刑3月、得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，林、黃2人得知老翁持有多座中和區春秋墓園塔位後，自前年3月起陸續誆稱「若給付新台幣10萬元，可將春秋墓園塔位產權升級成新北市淡水區的宜城墓園塔位」，並說「有管道找買家購入，一個可以賣130萬元，獲利頗豐」。2人為了取信劉翁，還交付不實的所有權權狀，導致劉翁不疑有他，陸續交付8張權狀和現金。

此外，2人還向劉翁宣稱已找到買家，但交易必須先給付34萬2000元履約保證金，又以黃男可代墊其中10萬元現金為由，再向老翁詐得24萬2000元。全案直到劉翁聯繫不上2人才曝光。

審理時，林、黃2人坦承不諱，也積極與劉翁達成調解，終獲對方原諒。

法官認為，林男和黃男均年輕健康，卻不以自己能力賺取生活所需，詐取他人財物，行為應予非難，但考量2人犯罪情節、犯後態度且已和劉翁達成調解等情量刑。另外，法院審酌林男沒有前科，劉翁也願意予以自新機會，因此也宣告其犯行緩刑5年。

新北市劉姓老翁誤信不肖分子謊言，以為加碼再轉手變賣靈骨塔位就能輕鬆獲利130萬元。示意圖／本報資料照片
新北市劉姓老翁誤信不肖分子謊言，以為加碼再轉手變賣靈骨塔位就能輕鬆獲利130萬元。示意圖／本報資料照片

老翁 淡水

延伸閱讀

大甲沙鹿納骨塔新增4000櫃位 6/18動工

他買新衣櫃組裝完傻眼 網一看驚：怎麼像靈骨塔位

大安區店面…賣塔位 居民拒殯葬產業

殯葬業設大安精華區 居民拉布條「還我文教氣息」

相關新聞

影／警察局占私有地近50年 議員：地主因得罪不起隱忍

民進黨台北市議員劉耀仁踢爆，北市警察局長期占用雙園街一處民地作為警察宿舍，占用時間長達40-50年。劉耀仁說，有民眾向他...

加碼10萬再轉手可獲利百萬？老翁險失8塔位

新北市林姓、黃姓2名男子聽聞劉姓老翁手中握有多座靈骨塔位，竟心生歹念，誆稱只要加碼投資再轉手變賣塔位就能輕鬆獲利130萬...

搶鐵飯碗 中鋼徵才出現槍手代考

廉政署調查去（2019）年度國營事業機構槍手代考乙案，中鋼表示，公司同仁如有涉案，將待相關資料確認後，依去年度招募簡章規...

「有聲音要我去割頭」女持刀隨機殺騎士遭起訴

30歲劉姓女子今年5月間在台北市中山區持刀劃傷停等紅燈的余姓騎士，經警方逮補，劉女供稱「有聲音要我去割別人的頭，如果不割...

投宿旅館純聊天？刑事「不起訴」 仍難逃民事判賠20萬

台中市民林姓男子懷疑妻子小蘋（化名）外遇，委託徵信員跟蹤，發現小蘋與曾姓男子曾投宿旅館，床鋪零亂、床單浴巾有使用痕跡，但...

谷阿莫「二次創作」侵權 賠百萬獲撤告

YouTuber「谷阿莫」2018年遭認定「二次創作」13部有版權短片違反著作權法，被檢方起訴，台北地院審理，安排調解，...

史上最大代考集團海撈五千萬 考生錄取7國營事業及警專

廉政署南調組破獲代考集團，追出已替至少29人次代考、牟利5358萬元，恐是國內歷來破獲的最大代考集團。高雄地檢署以加重詐...

賴清德赴李承翰家慰問 李母告知丈夫生前最大願望

鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，副總統賴清德今天到李家靈堂慰問家屬，李承翰母親張秀珍說，丈夫生前最大願望就是李承翰的案件能...

向炒房名人帝寶劉媽媽討債遭起訴 房仲又被醫師告

曾因頻繁致電騷擾帝寶名人「劉媽媽」，恫嚇交付仲介費被起訴的陳姓男子，又被王姓醫師指控一直騷擾討取處理房屋糾紛的190萬元...

拐杖戳屁股、伸手摸男童生殖器 九旬老翁要賠14萬元

九旬老翁在遊戲區拿拐杖戳9歲男童臀部，再用手隔著褲子摸男童下體，被依性騷繞罪判刑定讞；民事部分，男童和父母求償40萬元，...

愛滋教師口交未射精沒風險? 高院引權威報告改判無罪

一名前國小老師被控隱瞞得愛滋病，與人無套口交，檢方依人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例起訴，台北地院認為他進行...

包庇天九牌賭場 貪警到病房收錢重判13年定讞

台北市警萬華分局前偵查隊小隊長嚴華郁、前西園派出所警員江仁佐，透過白手套以每天1萬元價碼，向天九牌賭場業者收賄，一審被依...

熱門新聞

讓黃捷委屈痛哭 法制局長：黃一副勝利者姿態

高雄4警強制病患送醫 遭刀刺肚破血流

史上最大代考集團海撈五千萬 考生錄取7國營事業及警專

在許崑源靈堂外比讚 雷倩致歉「自我鼓勵」被酸更慘

30多歲年輕夫妻欠房租 消防隊員破門驚見兩人陳屍浴室

許崑源墜樓身亡 他率一排正副議長哀悼...曝出殯時間在這天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。