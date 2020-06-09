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議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

小黃運將酒後開車撞同業致2傷 法官判4月併科1萬元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

何姓計程車司機於4月23日晚間10時，在台南市安定區友人處喝酒直至隔天凌晨1時，酒後開車載女姓友人上路，行經永康區市區不慎與另輛計程車發生碰撞，致對方司機及乘客受傷，警方據報到場處理，經酒測吐氣所含酒精濃度達每公升0.50毫克。台南地院裁處4月徒刑，併科罰金1萬元，可上訴。

台南地院審酌，何檢測的吐氣酒精濃度為每公升0.50毫克，明知飲酒後已達不能安全駕駛的程度，仍貿然駕駛計程車上路，無視於自己及其他用路人的生命、身體安全，並因不勝酒力而不慎他人駕駛計程車發生碰撞，致人受傷，造成交通往來的危險。

同時，考量何犯後坦承犯行，及智識程度、家庭經濟狀況為勉持等一切情狀，認他駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，處4月徒刑，可易科罰金，併科罰金1萬元，可上訴。

檢警調查，何姓司機4月23日晚間10時起，在安定區與友人飲用酒類，直至翌日凌晨1時止，仍開計程車，搭載女性友人上路。2時，行經台南市永康區，不慎與另輛計程車發生碰撞，致其司機及車上乘客受傷。

警方據報後前往處理，並於2時40分許為何酒測，吐氣所含酒精濃度達每公升0.50毫克；他坦承酒後開車。檢方依公共危險起訴，聲請簡易判決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方據報到場處理兩計程車車禍事故，何姓司機經酒測吐氣所含酒精濃度達每公升0.50毫克，台南地院裁處4月徒刑，併科罰金1萬元。
警方據報到場處理兩計程車車禍事故，何姓司機經酒測吐氣所含酒精濃度達每公升0.50毫克，台南地院裁處4月徒刑，併科罰金1萬元。

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