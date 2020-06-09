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議員身故缺額不遞補？規範不同調 市民權益被犧牲

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「有聲音要我去割頭」女持刀隨機殺騎士遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

30歲劉姓女子今年5月間在台北市中山區持刀劃傷停等紅燈的余姓騎士，經警方逮補，劉女供稱「有聲音要我去割別人的頭，如果不割我會被殺死」。台北地檢署調查後，認定她在街頭隨機尋找目標，對社會危害重大，今依殺人未遂罪將她起訴。

檢警調查，今年5月14日凌晨4點多，劉女（30歲）徒步行經林森北、長安路口，見余男（30歲）騎機車停等紅燈，先慢慢走向余，再突持預藏的小刀朝余脖子劃去；余男阻擋，雙方扭擠一塊，劉最後逃跑。

警方獲報到場，透過余男及目擊民眾描述的劉女外貌特徵，3分鐘後在案發現場附近逮到劉女，將她帶回派出所偵詢。據了解，劉女是在萬華以100多元購買刀具，隨後跑到中山區伺機犯案。她供稱，「有聲音要我去割別人的頭，如果不割我會被殺死。」

余男頸部遭劃有2公分傷口，送醫治療無礙，他說，當時是要騎車返家，沒想到遇到衰事。警方詢後將劉女移送偵辦，檢察官向法院聲押獲准，今依殺人未遂罪將她起訴。

30歲劉姓女子今年5月間在台北市中山區持刀畫傷停等紅燈的余姓騎士。台北地檢署調查後，認定她在街頭隨機尋找目標，對社會危害重大，今依殺人未遂罪將她起訴。圖／本報資料照。
30歲劉姓女子今年5月間在台北市中山區持刀畫傷停等紅燈的余姓騎士。台北地檢署調查後，認定她在街頭隨機尋找目標，對社會危害重大，今依殺人未遂罪將她起訴。圖／本報資料照。

殺人 北市 隨機殺人事件

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