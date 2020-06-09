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投宿旅館純聊天？刑事「不起訴」 仍難逃民事判賠20萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民林姓男子懷疑妻子小蘋（化名）外遇，委託徵信員跟蹤，發現小蘋與曾姓男子曾投宿旅館，床鋪零亂、床單浴巾有使用痕跡，但無性器接合證據，檢察官予以不起訴處分，林男請求損害賠償，法官以2人共處具有私密性旅館房間，且有逾矩之摟抱、親吻及涉及男女情愛之曖昧言詞等情事，已逾越男女正常社交活動所應有分際，判決小蘋及曾男連帶賠償20萬元。

林男表示，他與小蘋於2016年初登記結婚，並育有一女，婚後小蘋無心營婚姻生活，更於2018年11、12月間屢次藉機外出，他察覺有異，經一再質問小蘋，2019年初在雙方共同友人在場下，小蘋將自己手機解鎖，交由友人查看，在小蘋手機LINE通訊軟體貼文欄內，發現小蘋與曾幽會後，以文字記錄情境，透露出被告2人沉浸在戀愛關係中，並有搭肩、親吻照片。

林察覺小蘋行為舉止怪異，懷疑2人可能仍在交往，乃委託徵信社調查2人是否有通姦不法行為。2019年1月19日上午，徵信社人員發現小蘋前往中市某旅館522號房，遂通知林到場。

他到場後強行撞擊房門，發現小蘋與曾男孤男寡女共處一室，床鋪零亂，床單、浴巾有使用痕跡，因而對2人提出妨害家庭告訴。雖然檢察官以缺乏證據能力，為不起訴處分。然2人確有同前往旅館事實，侵害他的配偶權，遂請求損害賠償。

小蘋辯稱，LINE文字內容雖為她所寫，但此是因曾知悉她在婚姻中心情不好 ，所以陪同出遊。之所以會有親密動作，是因她和比較要好的男性友人常有類似舉動。曾男辯實際情形並非為林男所想的那樣，只是2人聊天之過程等語。

法官勘驗兩人LINE對話，小蘋說「在你身邊我也安心的睡著，醒來也就忍不住對你上下其手，立馬騎上去好好的搖，用力的搖，我就是（愛心圖貼）變態，喜歡跟你一起做色色的事情」，曾則回稱：「笨女人，我願意一輩子呵護妳疼愛妳…照顧妳保護妳…」等語。

法官依現有相關證據，雖無法判定曾男、小蘋共處旅館期間確有發生性關係通姦及相姦行為，但2人共處具有私密性旅館房間，且有逾矩之摟抱、親吻及涉及男女情愛曖昧言詞等情事，足認2人間交往舉止，已逾越男女正常社交活動所應有分際，遂判決2人連帶賠償。

林男跟蹤妻子小蘋與曾男投宿旅館，請求損害賠償，法官判決小蘋及曾男連帶賠償林20萬元。圖／本報資料照
林男跟蹤妻子小蘋與曾男投宿旅館，請求損害賠償，法官判決小蘋及曾男連帶賠償林20萬元。圖／本報資料照

婚姻 妨害家庭 外遇

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