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史上最大代考集團海撈五千萬 考生錄取7國營事業及警專

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

廉政署南調組破獲代考集團，追出已替至少29人次代考、牟利5358萬元，恐是國內歷來破獲的最大代考集團。高雄地檢署以加重詐欺得利、偽造文書等罪起訴黃、陳等6人。

中油員工黃耀進、待過科技業的陳涵穎涉嫌從5年前起，尋覓國內頂尖大學畢業高材生當槍手，替有意進入國營事業的考生代考，收費行情75萬至130萬元不等，廉政署南調組今年1月前往中油雇員考試蒐證才破獲，高雄地檢署今依加重詐欺得利、偽造文書等罪起訴黃、陳等6人。

據目前查出，代考集團替考生應考的單位，包括中國石油16人次、台灣糖業3人次、中華電信4次、台灣菸酒2人次、中國鋼鐵2人次、台灣電力1人次、警察專科學校1人次。其中順利錄取的12人次已任職領薪水，檢廉向各公司聯繫，將面臨解職，但集團帳冊顯示至少還有39名姓名不詳的考生待釐清，恐是國內歷來破獲的最大代考集團。

檢廉清查開出的行情，台電90萬、自來水90萬、中油100萬、台糖75萬、中華電信95萬、中鋼120萬、台酒80萬、警專40萬，若包套一次代考台糖、中油、台水、台電算130萬元。

檢廉調查，黃耀進（44歲）任職中油，透過介紹認識國內一流大學畢業、科技業上班的陳涵穎（37歲），疑得知陳做過代考，便陸續找來4人幫忙延攬槍手、找需要代考的客戶，在第一試筆試前收10萬至45萬不等訂金，應考前，集團先合成槍手與考生大頭照，讓臉孔擁兩人長相特徵，槍手再以此照片冒名去辦理該考生的證件遺失補發，應考時成功騙過試務人員。

經查，集團找來的槍手都具有國內清、交等頂尖大學理工科背景，包括研究所學生、實習醫生、工程師、國中理化老師等，所以國營事業考題對他們並不算難。

廉政署南調組獲報指「台灣中油108年僱用人員甄試」有考生是槍手冒名應考，今年1月18日專案小組出動大量人力同步於高雄及台北考場蒐證，之後陸續發動7波搜索，黃耀進、陳涵穎訊後遭羈押，43人獲交保。

黃耀進、陳涵穎等犯嫌幾乎都有自白犯行，配合偵辦提供相關帳冊、電腦紀錄資料等，檢廉逐步清查出不法所得5358萬元，同意2人交保。全案偵查終結，黃、陳等6人依違反戶籍法、偽造文書、加重詐欺得利等罪嫌起訴，其他槍手、考生、合成照片人員、考場顧場人員等43人緩起訴處分。

廉政署指出，本次查獲考試都屬理工技術員工項目，若考取者因專業素養不足，操作及維護煉製事業等機械恐影響公共安全，廉政署已責成經濟部政風處、財政部政風處配合各國營事業就考招程序通盤檢討改進，務必儘速改善。

檢廉查扣偽造考生證件所使用的大頭照。記者林伯驊／翻攝
檢廉查扣偽造考生證件所使用的大頭照。記者林伯驊／翻攝
檢廉查扣代考集團偽造考生證件的器具。記者林伯驊／翻攝
檢廉查扣代考集團偽造考生證件的器具。記者林伯驊／翻攝
檢廉發現代考集團開出的代考行情價碼。記者林伯驊／翻攝
檢廉發現代考集團開出的代考行情價碼。記者林伯驊／翻攝

偽造文書 詐欺 中油

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