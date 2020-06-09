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賴清德赴李承翰家慰問 李母告知丈夫生前最大願望
鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，副總統賴清德今天到李家靈堂慰問家屬，李承翰母親張秀珍說，丈夫生前最大願望就是李承翰的案件能圓滿處理，希望不要再讓凶嫌判無罪，讓警察能安心執勤。賴清德也允諾會好好處理。
賴清德今天上午參觀嘉義縣民雄鄉的防護衣工廠後，隨即在立委王美惠陪同下前往嘉義市李家，李母及胞姊等人也在靈堂外等候，與賴一同入靈堂內。
張秀珍說，李承翰案件判無罪後，丈夫就很少講話，吃也吃不下，非常抑鬱，希望副總統能幫忙，別再讓類似案件判無罪，才能讓社會安定，警察值勤更安全。
賴清德回應，李承翰案件一定會好好處理，大家都很關心警察執勤安全，也會讓有生病的人得到更好治療，也希望李承翰姊姊能照顧好李媽媽。
王美惠說，保障警察安全不分黨派和藍綠，她會在國會與委員們討論該如何修法，不要每次發生類似事情，就判決無罪。
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