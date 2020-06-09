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向炒房名人帝寶劉媽媽討債遭起訴 房仲又被醫師告
曾因頻繁致電騷擾帝寶名人「劉媽媽」，恫嚇交付仲介費被起訴的陳姓男子，又被王姓醫師指控一直騷擾討取處理房屋糾紛的190萬元佣金。台北地檢署認為他僅親自登門遞名片、打電話等行為，尚不構成恐嚇取財罪，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
陳姓男子在1990年代，專門協助「劉媽媽」仲介房屋。劉媽媽之子俞昌哲指控，陳男用大陸、香港地區的門號，以及私人手機，數次致電「劉媽媽」及俞男。
對俞男恫嚇「如果你們不好好處理，就要去帝寶拉白布條抗議。」另對「劉媽媽」恫嚇「我就去鬧到上報、上電視！」雖「劉媽媽」與俞男並未交付財物，但不堪其擾，出面控告對方涉恐嚇取財。
陳男因未到案被通緝，因搭乘「世界夢號」郵輪在基隆港靠案後下船，隨即被基隆港務警察總隊逮捕移送北檢歸案，檢察官偵辦後今年3月25日依恐嚇取財未遂罪將他起訴。
檢方調查，王姓皮膚科醫師指控，去年底、今年初接到陳姓男子致電，提及15年前協助處理一筆1500萬元買屋訂金糾紛，稱雙方約定好要給200萬元佣金，王男卻只包了10萬元紅包，因此要求給付剩下的190萬元餘款。
陳男不僅打電話去他的皮膚科診所，說要請「林董」林姓減肥名醫出來處理。且自從陳男大陸回台因疫情不適合出境、在台停留，就親自上門遞名片，種種行為讓他不安，提告恐嚇取財罪嫌。
王姓醫師表示，當初是由林姓醫師介紹陳男，確實有拜託陳男幫忙討回買屋訂金1500萬元，但沒答應要給200萬元佣金，且對方也沒積極處理，他還另請民代幫忙，所以「意思意思」包個紅包給陳男。
據了解，陳男到案後供稱，之前長期在大陸生活，回台後手頭緊想起要討回這筆剩餘的佣金。檢方認為，陳男的行為尚無構成犯罪，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
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