拐杖戳屁股、伸手摸男童生殖器 九旬老翁要賠14萬元

九旬老翁在遊戲區拿拐杖戳9歲男童臀部，再用手隔著褲子摸男童下體，被依性騷繞罪判刑定讞；民事部分，男童和父母求償40萬元，台北地方法院判老翁應賠償14萬元，可上訴。

男童和父母提告，指老翁2017年11月底到遊戲區，見男童和其他小朋友在樹叢、溜滑梯處嬉戲，先出聲問「你乖不乖，不乖就打屁股」，事後拿拐杖戳弄男童臀部多下，又趁男童在攀爬架上，伸手隔著褲子摸男童下體。男童事後再也不敢到遊戲區玩耍。

身為退伍軍人的老翁經濟優渥，事後卻沒有悔意，還多次出現在男童的教室或學校附近，造成男童及父母極大的精神壓力，要求老翁賠償男童20萬元、父母各10萬元。

老翁抗辯，他是長輩和兒童遊玩嬉戲，並沒有碰觸男童下體，也沒有猥褻或性騷擾，他完全出自於喜愛小孩的善意；老翁的律師也說，縱使認定老翁性騷擾，但老翁晚年罹患失智症，已被裁定為受輔助宣告之人，因無法正確認知自身行為，才會不慎碰觸兒童身體，認為對方請求金額過高。

法官認為，老翁刑事部分被判拘役30日定讞，另根據其他在場兒童的證詞，認定老翁有先問「你乖不乖」，之後拿拐杖戳男童多次，且其他小朋友也指出，很多同學都被老翁「欺負」、覺得老翁很變態，顯見老翁行為已讓孩童感到嫌惡恐懼，逾越正常社交禮儀；另有監視器畫面佐證。