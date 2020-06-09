前立委林正二貪汙判重刑未報到 檢方：目前人失聯

前立法委員林正二因貪汙罪日前最高法院駁回定讞，近日將入監服刑，不過，昨天報到最後截止日，直到今天凌晨，台東地檢署仍無法聯絡到林正二，將結果回報台中地檢署。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，林正二案由台中地檢署負責執行，因林正二戶籍在台東，台中地檢署委託東檢通知林到案，今天凌晨零時都沒找到林本人，多次前往關山住處查訪，家人也表明不知林去向，至今無法取得聯繫，會將結果告知台中地檢署決定後續作為。

判決指出，林正二的國會助理徐文保從2005年起，先後找時任花蓮市長蔡啟塔等鄉鎮市長，以綁標方式向內定的廠商收取中央核撥的工程款的25%回扣，林等人共拿到花蓮市3件、崁頂鄉4件、南州鄉1件、大武鄉1件工程補助款，共逾2500萬元。

一審台中地院2014年判林20年有期徒刑；二審台中高分院去年改判19年8月徒刑，林不服上訴。最高法院日前宣判，發回林其中一罪，其餘8罪皆駁回定讞，總刑期共73年8月，應執行刑期未定，確定入獄，法院已通知檢方啟動防逃。