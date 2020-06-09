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女友腦膜炎過世 男友竟偷領對方戶頭餘款

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

謝姓男子與宋姓女子是男女朋友，交往期間兩人同居在市區，宋女去年9月染上腦膜炎送醫，救治8天後仍不治，之後，宋母要求謝返還女兒的存摺、提款卡、健保卡，不料，謝竟持提款卡到ＡＴＭ，將宋戶頭內的餘款7700元領走；新竹地院審理終結，依非法由自動付款設備取財罪，判謝拘役20日。

經查，26歲謝與宋為男女朋友，宋在去年9月15日因腦膜炎送醫救治，23日不治死亡。宋母於9月16日請謝返還女兒的存摺、提款卡、健保卡，但謝卻自行持提款卡到多間超商ＡＴＭ將宋戶頭內的餘款7700元領走，遭宋母提告。

法官審理時，謝男對自己去年9月18日提款2500元部分，供稱女友將提款卡交給他，請他提款幫忙買貓罐頭、飼料及日常用品，宋同意他領二至三千元；法官指出，謝與宋在市區同居，宋住院期間請謝持提款卡提領生活所需款項，並非不合理，因此這部分難憑宋母的單一指數認定謝有盜領行為。

法官認為，謝不思以正當方式獲取所需，因缺錢花用即以自動付款設備取材方式詐領金錢，導致他人受財產上損害，考量謝坦承犯行，不過未賠償對方，目前無業，審酌依非法由自動付款設備取財罪，判謝拘役20日，易科罰金2萬元。

宋染上腦膜炎不治，謝竟持提款卡到ＡＴＭ，將宋戶頭內的餘款7700元領走，遭法官依非法由自動付款設備取財罪，判謝拘役20日。圖／報系資料照
宋染上腦膜炎不治，謝竟持提款卡到ＡＴＭ，將宋戶頭內的餘款7700元領走，遭法官依非法由自動付款設備取財罪，判謝拘役20日。圖／報系資料照

盜領

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