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大貨車載怪手門板難關 車斗門板重擊騎士致死判緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

大三祐企業行挖土機駕駛陳男，去年以大貨車車斗搭載土機，挖土機的機械手臂向後伸長2.37公尺，超過大貨車全長5.24公尺的30%，致車斗後方門板無法關閉，僅能將後方門板翻折緊貼車斗左側，再以金屬螺絲固定，但螺絲因路面不平鬆脫，車斗門板重繫劉姓機車騎士致死，台中地院今天依過失致死罪將陳男判刑1年，緩刑5年。

法官以陳男犯後坦承犯行，盡力與被害人的家屬協商和解，因被害人家屬與陳男、及陳男的僱用人大三祐企業社就本案賠償金額無法達成共識致未能和解，但陳男同意至少賠償120萬元，因此法官給予緩刑。

判決書指出，陳男（41歲）在大三祐企業社擔任挖土機駕駛，須駕駛貨車載 挖土機至施工地點，去年9月9日上午，陳駕大貨車搭載挖土機，而挖土機的機械手臂向後伸長2.37公尺（即超出車斗部分的長度），因超過大貨車全長5.24公尺的30%，致大貨車車斗後方門板無法關閉。

陳男僅能將後方門板翻折緊貼車斗左側，再使用螺絲由上往下同時穿過車十後方門板及車斗左側所設置金屬圓孔構造的方式，將車斗門板固定在左側車身，陳也未確保固定方式穩妥不致鬆落，竟以不足車斗門板及車身圓孔洞寬度的螺絲為固定工具，違規駕駛大貨車載挖土機上路。

同日上午，陳男駕車沿台中市霧峰區福新路由西往東行駛，行進至福新路與六股路交岔路口時，因路面不平致固定車斗門板的螺絲鬆脫，門板突出對向車道，撞到劉姓機車騎士，致劉顱腦損傷、胸腹部挫裂、上肢骨折、休克，當場死亡。經劉的父親提起告訴。

挖土機駕駛陳男，去年以大貨車車斗搭載土機，車斗門板重繫劉姓機車騎士致死，台中地院今天依過失致死罪將陳男判刑1年，緩刑5年。
挖土機駕駛陳男，去年以大貨車車斗搭載土機，車斗門板重繫劉姓機車騎士致死，台中地院今天依過失致死罪將陳男判刑1年，緩刑5年。

機車騎士 骨折

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