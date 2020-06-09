狗未繫繩打架釀禍 飼主處拘役30日還要賠8萬元

林姓男子去年1月在台南市中西區友愛街市場後方公園遛狗「妞妞」，疏於看顧且未繫繩，剛好許姓女子繫繩牽狗狗「咪魯」到公園內與朋友聊天，妞妞見狀衝向咪魯，並在地上扭滾打鬥，咪魯為擺脫妞妞糾纏而向前奔跑，致許女遭自家狗狗拉扯而兩度跌倒，右膝、臉部及牙齒受傷，向林提告求償，台南地院判賠8萬2千多元，可上訴。

台南地院一審認林犯過失傷害，量處拘役30日，檢方不服上訴二審。台南高分院審酌，林疏於注意控制對於飼養犬隻妞妞的看顧義務，任令犬隻妞妞恣意行動，造成許女受傷，犯罪後始終否認犯行的態度，迄今尚未賠償許女所受損失；經核原審判決認事用法並無違誤，量刑也屬妥適，並無違法不當之處，駁回檢方上訴定讞。

然而，林否認涉過失傷害，辯稱他在公園裡想要用繩索拴住重達23公斤的狗狗妞妞時，妞妞突然衝過去跟對方的狗狗玩耍，是對方自己力量不夠，拉不住自家的狗狗，才會被拉倒而受傷的，與他無關。

許女指出，兩隻狗扭滾打鬥之前，她沒有注意到妞妞，當時和隔壁鄰長聊天，妞妞是從後面衝出來，她也嚇一跳，她要把牠們分開，兩隻狗打滾，她就跌倒；妞妞身上或脖子都沒有繩子，就衝過來，要咬她狗的脖子。

鄰長證稱，她當時和許女在聊天，聊天過程中，林的狗衝過來要咬許女的狗，兩隻狗在打架，許女的狗緊張要跑走，拉倒了許女，當時林的狗沒有牽住。

台南地院勘驗現場監視錄影畫面，案發時兩狗發生追逐，許女呈跪姿與重約17公斤犬隻咪魯一同往前摔倒，經過6至7秒後，許女又遭咪魯拉倒，之後約過7秒鐘，林始從畫面右方出現，而往畫面左方許女跌倒處緩行步出