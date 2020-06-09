再次棺材抗議？白狼號召有志之士前往AIT「替天行道」
美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案，引發全美各地抗議，中華統一促進黨總裁張安樂昨天晚間在臉書粉絲專頁貼出公告，號召群眾在本周五（12日），前往美國在台協會「替天行道」；貼文目前按讚破千，留言6百多則，網友紛紛表示台灣的事都搞不完了還管到美國去、小心別再跌進棺材裡了啦、請問這次總裁會再準備棺材嗎？
行政院長蘇貞昌去年在立法院接受備詢時，表示若兩岸開戰，就算剩下一隻掃把他都會拿，中華統一促進黨總裁張安樂去年2月26日聚集上百名統促黨成員，抬棺到立法院抗議；當時張等人要將棺材搬下貨車抬進立法院，遭到現場維安的警方制止，雙方推擠過程中，張安樂摔下貨車，但被周遭的人抱住沒有受傷。
張安樂8日昨晚在臉書粉絲專頁貼出圖片公告，寫下「同志們！行動來了！」圖片內容提到：「為抗議美國政府嚴重踐踏人權、挑起族群對立，中華統一促進黨將至美國在台協會（AIT）發表嚴正聲明，竭誠邀請有志之士共襄盛舉，一同加入我們替天行道的行列。」時間訂於本月12日上午10點，將在台北市內湖區集合。
另外，挺韓團體也已經向台北市新工處申請凱達格蘭大道這個月13、14日的路權，訴求目的除了要替韓國瑜討公道外，也要追悼議長許崑源。轄區中正一警分局指出，目前雖有團體已申請路權，但還沒有向警方申請集會，如果申請集會，警方會按相關規定依法辦理。
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