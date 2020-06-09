何韻詩潑漆案11人遭訴 策畫分工未構成組織犯罪

香港藝人何韻詩來台卻遭偽裝「反送中」的大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉、理事梁太富從背後潑紅漆。 圖／本報資料照片

去年9月29日挺港遊行登場，香港藝人何韻詩來台卻遭偽裝「反送中」的大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉、理事梁太富從背後潑紅漆。台北地檢署調查後，今依強制、強暴犯公然侮辱、毀損、違反集遊法等罪嫌，起訴胡等11人。此外，認定不構成組織犯罪。

去年9月29日下午2時57分，胡志偉、梁太富在立法院群賢樓前潑漆，隨即遭警方逮補，移送北檢偵辦。檢方認為，胡、梁兩人涉犯組織犯罪防制條例等嫌，犯罪嫌疑重大，向台北地院聲請羈押禁見。法院認為無羈押必要，裁准胡志偉以20萬元、梁太富以10萬元交保。

警方循線查出7名共犯，加上胡、梁2人，共9人都是大陳島鄉情文化促進會；案發當天上午，這9人在胡志偉位於新北板橋區經營的一家消防工程行開會，由大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達（54歲）擔任總策劃，胡志偉擔任行動執行人，商討如何針對何韻詩等人展開反對行動。

據了解，會議成員分為行動組、保護組、後勤組與策劃組，除了潑灑紅漆外，陳嫌等人還規劃不同方案，包括以水槍、水球裝穢物、廚餘或餿水、紅漆，向何韻詩等人丟擲，同時還分三組人馬、不同地點，一旦紅漆潑灑不成功，再由其他地點的人馬包圍補上，保護組則在胡嫌等人行動後，阻擋人群抓捕胡嫌等人，但因為當時警方行動迅速，因此並未奏效。

陳友達等7名犯嫌昨移送北檢複訊。檢方訊後依涉組織犯罪防制條例，諭令各以1萬元至15萬元交保。北檢不服北院裁定交保胡、梁2人，提抗告。但高等法院駁回抗告確定。