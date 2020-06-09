別讓愛車成了死神的側翼 南警加強勸導取締併排違停

不少車主用餐購物時貪圖方便，直接併排停放在車道上，造成後方車輛行向受阻，為閃避違停車，左切進入快車道，反遭後方其他車輛追撞而發生車禍，違停車輛甚至成了死神側翼，台南市警六分局今天說，警方將加強取締並排違停，維護行車安全。

警方告發民眾違規停車時，不少民眾總抱怨，「停一下就走！停車位太遠！」違停車主事後入警局接受調查約談時還百思不解、大喊冤枉，「我的車又沒撞到！關我何事！」但若經舉證。違規停車與交通事故發生有因果關係，駕駛人總需負上沉重民、刑事責任，而非只是道交條例第56條的600到2400元罰鍰，恐怕花錢也難消災！

今年4月30日橋頭地方法院判決，車主因為貪圖方便，併排停車，致後方機車騎士左切入他車道，與他車肇事而死亡，違停車主過失致死罪成立，判處徒刑4個月，需向公庫支付3萬元，這只是刑事責任，還需負擔巨額的民事賠償。取巧懶惰、隨意停車的小惡習，竟是釀成死亡車禍後果的第一張骨牌，還要面對冗長的官司訴訟和沉重的法律責任。