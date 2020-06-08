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三發地產集團董座控么兒涉家暴 證據不足不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

三發地產集團董事長鍾俊榮指控被妻兒設局強制送醫，在北市松德醫院精神病房住10天，並提告去年4月被小兒子鍾鼎興施暴，導致眼部微血管破裂，涉家暴傷害罪。圖／本報資料照。
三發地產集團董事長鍾俊榮指控被妻兒設局強制送醫，在北市松德醫院精神病房住10天，並提告去年4月被小兒子鍾鼎興施暴，導致眼部微血管破裂，涉家暴傷害罪。圖／本報資料照。
三發地產集團董事長鍾俊榮指控被妻兒設局強制送醫，在北市松德醫院精神病房住10天，並提告去年4月被小兒子鍾鼎興施暴，導致眼部微血管破裂，涉家暴傷害罪。台北地檢署認為，受傷照片無法證明是案發當天拍攝，且無其他客觀證據，今依罪嫌不足，不起訴。

今年2月間，鍾俊榮透過《鏡週刊》指控，去年9月23日事發當天，「那天只是要資遣一位資訊部主管，因為感覺被人監控，在辦公室、汽車裡都找到密錄器，結果太太、2個兒子和小舅子都衝進來，小兒子脫鞋作勢要打我，我拿出防身用的辣椒水槍朝牆壁射，要大家冷靜。沒想到短短幾分鐘內，包括警察、消防隊都到了，還出現一個沒看過的醫生，說我有躁鬱症，就馬上把我強制送醫。」

週刊報導，鍾拿出一張張自己鼻青臉腫的照片說：「去年4月10日，小兒子負責銷售新竹豪宅『天琚』，想買1輛千萬元的跑車當展品，我不同意，當下說給他1億元創業，他有本事2年賺1000萬元回來，再拿去買跑車，這種爸爸哪裡找，1億元耶，結果他竟動手打我。」

週刊指出，鍾俊榮決定於去年10月間提告。「我有報案、驗傷，但是告不下去，因為他是我兒子，身邊的朋友也都勸我不要，但我要告才能救這個孩子，因為打老爸是天理不容。為了孩子拚事業，拚得要死要活，結果被兒子打，我的心是哀慟痛苦的。」

據了解，庭訊時，鍾鼎興否認對父親施暴，而是父親打他，但沒要反控父親。

檢方認為，雖有醫院驗傷單，但所提出的受傷照片是事發後經過多月才傳給友人的截圖，無法證明是案發當天拍攝，也無其他客觀證據，且鍾父對細節前後說法不一，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

跑車 警察

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