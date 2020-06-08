男子臉書揚言當鄭捷第二 涉恐嚇公眾罪遭訴

基隆市李姓男子5月間在臉書發文揚言當「鄭捷第二」，並附上手持西瓜刀照片說「遊戲開始」，遭警方逮捕送辦，基隆地檢署偵查後，依恐嚇公眾罪起訴李男。

基隆地檢署起訴書指出，李男5月5日下午4時許先到基隆市新豐街一間賣場購買西瓜刀後，回到住處騎樓透過手機在臉書（Facebook）發文表示「我老婆都不理我，我很痛苦，也不跟我好好談，好好說」。

文中並提到，「等等鄭捷第二要來了…」並附上一張裝有不鏽鋼西瓜刀的封套照片，接著又在臉書分享「要開始了！遊戲開始」等文字，上傳手持西瓜刀照片。

發文被轉貼到臉書社團引起民眾恐慌，警方獲報立即組成專案小組查緝，當天下午5時許前往李男住處，將他帶回警局，警方並在李男的機車置物箱內查扣一把西瓜刀，詢後移送基隆地檢署偵辦。

李男在檢警偵訊時坦承犯行，檢方指出，李男的臉書朋友至少有277名，堪信已達「公眾」程度，偵查後依恐嚇公眾罪起訴李男。

鄭捷於民國103年5月21日下午搭乘台北捷運板南線，在龍山寺站至江子翠站之間持刀砍殺乘客，造成4死22傷，被法院依殺人等罪判處死刑定讞，民國105年5月10日執行槍決。