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闖淡水紅樹林放蛇籠抓龜蟹 2人遭文化資產保存法送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片
黃姓男子、陳姓男子，今年1月闖進新北市淡水區紅樹林自然保留區，在水域區放置蛇籠、水桶，涉嫌捕撈水中生物，約2小時抓了1隻斑龜、9隻日本紅螯螳臂蟹，當場遭警方查獲，全案依法函送。士林地檢署認定，2人行為已破壞紅樹林原有的自然生態，違反文化資產保存法，全案以緩起訴處分，2人各須支付公庫2萬元。

黃男、陳男，今年1月4日從新北蘆洲區攜帶5巨蛇籠、2個白色水桶，騎機車到紅樹林自然保留區，從自行車道附近的圍欄爬牆進入，走進沙灘地和水域區，一起把蛇籠放入水域伸展，再拿著白色水桶捕捉水中生物。

當時黃、陳犯行被發現羅東林區管理處人員發現後，林管處再通報保七總隊第四大隊警方到場，把黃、陳帶回偵辦，全案依照文化資產保存法函送法辦。

緩起訴書指出，從上午9點30分至11點15分，約2小時，２人使用蛇籠、水桶共抓了1隻斑龜和9隻日本紅螯螳臂蟹，即使捕捉的生物非保育類，但進入紅樹林捕捉水中生物，行為已改變、破壞自然保留區內的自然狀態，違反文化資產保存法。

檢察官認為，黃、陳君坦承犯行，考量2人無前科紀錄，因一時失慮誤觸刑章，全案已緩起訴處分，期間為1年，2人各支付公庫2萬元。

紅樹林 文化資產

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