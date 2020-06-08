快訊

台版「刺蝟戰略」：外購魚叉飛彈 打造多層次打擊火力

國民黨確定開除謝立功 李來希、徐正文停權兩年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主題餐廳假美食名招客賭博 南警查扣148萬賭資

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區西門路四段一家主題餐廳，涉嫌經營德州撲克賭博，警方一舉查獲。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區西門路四段一家主題餐廳，涉嫌經營德州撲克賭博，警方一舉查獲。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區西門路一家主題餐廳，涉嫌掛羊頭賣狗肉招募會員，在餐廳內以德州撲克牌等聚賭，市警五分局接獲檢舉，昨天深夜11點多前往搜索，現場查獲35歲巫姓負責人、荷官等工作人員12人及賭客25人，查扣賭資148萬元，警詢後，巫等13人依賭博罪嫌法辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

警方數月前接獲情資，位於北區西門路四段某主題餐廳涉嫌掛羊頭賣狗肉招募會員聚賭，立即成立專案小組經過長期蒐證掌握不法證據後，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

餐廳員工對外佯稱是單純的運動競技餐廳，民眾需加入會員才能進入，店內提供完整的德州撲克、百家樂及三寶等賭具設備，由荷官以籌碼對賭，並提供高檔美食為賣點吸引賭客上門，贏錢的賭客可將籌碼兌換成現金。

由於平時餐廳大門上鎖管制出入，查緝十分困難，昨天深夜11點45分專案小組見時機成熟，持搜索票伺機攻堅進入，一舉破獲該賭場，及記帳電腦主機、監視器、撲克牌、帳冊等證物。

全案警訊後將賭場巫姓負責人及工作人員等13人，依賭博罪嫌移送臺南地方檢察署偵辦，另賭客25人依違反社會秩序維護法裁罰。巫向警方表示從去年11月已開始經營，警方懷疑另有幕後金主，仍積極追查中。

台南市西門路四段一家主題餐廳，涉嫌經營德州撲克等賭博，警方一舉查扣賭具和賭資。記者黃宣翰／翻攝
台南市西門路四段一家主題餐廳，涉嫌經營德州撲克等賭博，警方一舉查扣賭具和賭資。記者黃宣翰／翻攝

賭博 賭場

延伸閱讀

賭博也要社交距離 全美519家賭場重開 進場得戴口罩

影／警破門查聚賭 年邁8旬老婦人竟躲桌下30分鐘不出來

20種全新餐點、吃冰送杯子！ 「嚕嚕米主題餐廳」回歸了

台灣賭客手氣超背 一人貢獻澳門賭場5月營收3成

相關新聞

主題餐廳假美食名招客賭博 南警查扣148萬賭資

台南市北區西門路一家主題餐廳，涉嫌掛羊頭賣狗肉招募會員，在餐廳內以德州撲克牌等聚賭，市警五分局接獲檢舉，昨天深夜11點...

工人撲抱老闆娘不是性騷擾？ 法官依妨害自由判拘役30天

53歲賴姓工人因愛慕老闆娘去年趁老闆娘在指示他去工地時，竟突然熊抱老闆娘，以致於兩人跌坐沙發上，賴男仍緊抱不放手長達1分...

斷掌棄屍裱框店老闆 兩共犯為車貸反目獄中興訟

經營不動產買賣的葉庭瑜，2008年間與友人楊永德悶死開裱框店的老闆張浚原，葉女還持美工刀切斷被害人的雙掌，並將其丟棄在北...

陸台辦出資助台商投票挺韓？7人否認犯罪希望解除境管

中華婦女聯合會理事長何建華、大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷等7人，被控去年幫韓國瑜及國民黨拉票，在大陸宴請500多...

闖淡水紅樹林放蛇籠抓龜蟹 2人遭文化資產保存法送辦

黃姓男子、陳姓男子，今年1月闖進新北市淡水區紅樹林自然保留區，在水域區放置蛇籠、水桶，涉嫌捕撈水中生物，約2小時抓了1隻...

堆高機行駛馬路「貨叉」成隱形殺手 最高可罰4500元

工業區附近的堆高機經常違規開上路，新北裁決處長李忠台指出，依規定堆高機是不能行駛在道路上，且車體前方的貨叉是「隱形殺手」...

勞檢員沉迷職棒簽賭狂索賄 丟了退休金妻子還提離婚

勞動部職業安全衛生署南區中心的前莊姓檢查員，被控長期藉勞檢職權涉向廠商勒索財物、收賄，受害人出庭形容有如「黑道要我們買兄...

一年內小姊弟接連溺斃烏來南勢溪 單親爸有過失獲緩刑

39歲簡姓男子去年8月帶6歲兒子到烏來住家附近溪邊垂釣，未料兒子落水失蹤，屍體10天後才被尋獲；台北地檢署調查後，認為簡...

花蓮縣議員蔡啟塔入監前喊冤清白 將提非常上訴

國民黨籍花蓮縣議員蔡啟塔因貪汙案判刑15年、褫奪公權7年定讞，今天到花蓮地檢署報到，他喊冤從政以來沒拿過1毛錢，認為刑期...

婦人第五蹠骨骨折手術 鋼板斷裂醫師挨告獲不起訴

一名婦人前年底因左腳第五蹠骨骨折開刀復位，陳姓醫師幫她裝鈦合金鋼板卻術後斷裂；她另找莊姓醫師修復取出，提告陳男涉詐欺等罪...

狠男縱火燒前女友卻燒死她身障兒 無期徒刑定讞

屏東縣男子趙世翰疑不滿林姓前女友有新歡，去年5月到林女租屋處縱火，害林女患有小兒麻痺的兒子來不及逃生，被活活燒死，一、二...

大叔網傳「台灣高築牆、百姓廣積糧」違法？中檢不起訴

台中市潘姓男子在今年3月間在一個有74名網友的LINE群組「同胞情」內發文，寫下「台灣防疫已高築牆，百姓要廣積糧」，遭人...

熱門新聞

罷免王浩宇粉專人數已3.4萬 目標半年內完成首階連署

包圍王浩宇服務處丟雞蛋 場面混亂「杏仁哥」遭警方帶走

罵吳宗憲三字經挨告 館長出庭：我願意認罪、道歉

屏東某醫院副院長登來義棚集山失聯 持續搜救

抗議王浩宇 「村長」率人群轉襲散步、參觀違建農舍

影／保時捷過彎撞護欄後方BMW遭殃 車主：壓砂石失控

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。