主題餐廳假美食名招客賭博 南警查扣148萬賭資

台南市北區西門路四段一家主題餐廳，涉嫌經營德州撲克賭博，警方一舉查獲。記者黃宣翰／翻攝 台南市北區西門路一家主題餐廳，涉嫌掛羊頭賣狗肉招募會員，在餐廳內以德州撲克牌等聚賭，市警五分局接獲檢舉，昨天深夜11點多前往搜索，現場查獲35歲巫姓負責人、荷官等工作人員12人及賭客25人，查扣賭資148萬元，警詢後，巫等13人依賭博罪嫌法辦，賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

警方數月前接獲情資，位於北區西門路四段某主題餐廳涉嫌掛羊頭賣狗肉招募會員聚賭，立即成立專案小組經過長期蒐證掌握不法證據後，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

餐廳員工對外佯稱是單純的運動競技餐廳，民眾需加入會員才能進入，店內提供完整的德州撲克、百家樂及三寶等賭具設備，由荷官以籌碼對賭，並提供高檔美食為賣點吸引賭客上門，贏錢的賭客可將籌碼兌換成現金。

由於平時餐廳大門上鎖管制出入，查緝十分困難，昨天深夜11點45分專案小組見時機成熟，持搜索票伺機攻堅進入，一舉破獲該賭場，及記帳電腦主機、監視器、撲克牌、帳冊等證物。