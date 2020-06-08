堆高機行駛馬路「貨叉」成隱形殺手 最高可罰4500元

新北裁決處長李忠台指出，根據2019年的統計數據，新北受理行車事故鑑定案件，就有11件因堆高機上路所造成的車禍。圖／新北交通局提供 工業區附近的堆高機經常違規開上路，新北裁決處長李忠台指出，依規定堆高機是不能行駛在道路上，且車體前方的貨叉是「隱形殺手」，根據2019年的統計數據，新北受理行車事故鑑定案件，就有11件因堆高機上路所造成的車禍。

新北一名機車騎士日前撞上正在路上作業的堆高機貨叉，導致騎士人車當場倒地，臉部及身體多處受傷，騎士也向堆高機駕駛提出告訴，法院因為堆高機駕駛未申請動力機械通行證，判定堆高機駕駛過失傷害罪，判處3個月有期徒刑。

李忠台說，工業區周邊常有堆高機違規開上路，車體前面的貨叉不容易讓其他駕駛人、路人發現，就像是隱形殺手，堆高機依規定不行行駛在道路上，須由其他車輛載運才可以上路。

李忠台指出，若堆高機行駛在道路上，可依道路交通管理道路處罰條例第32條規定，最高可處4500元罰緩，若發生交通事故可能會吃上官司，提醒其他用路人若行駛在工業區，有發現堆高機行駛或作業時，應多加留意，確保自身安全。